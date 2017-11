Todavía resonaba Somos uno (tema de Axel y leitmotiv de esta cruzada) en el Teatro del Bicentenario; y a un lado y otro del telón, latían fuertes emociones, que terminarían encontrándose. Adentro, los artistas celebraban el éxito, del show y de convocatoria, con bulliciosos abrazos y sonrisas. Afuera, los chicos de Pedernal, destinatarios de todo lo recaudado la noche del sábado -cuando tuvo lugar la segunda edición del megashow solidario A todo o nada por vos, organizado por el envío radial A todo o nada, LV5 y DIARIO DE CUYO, con colaboración del Gobierno provincial- salían al foyer cuchicheando y mirando todo, entre el bullicio de la gente. Con las docentes, se quedaron a un costado, observando el movimiento y tomándose algunas selfies en ese teatro que visitaban por primera vez (muchos ni siquiera conocían la ciudad); mientras en camarines los artistas recibían el saludo del gobernador Sergio Uñac y de la ministra de Cultura y Turismo Claudia Grynszpan. Luego, cantantes y músicos subieron al foyer, donde continuaron las felicitaciones; y comenzaron a acercarse a quienes los aplaudieron con más fuerza. "¿Ellos son los chicos de Pedernal?", preguntó Daniel Díaz, que como muchos de sus colegas, saludaron a los niños y jóvenes, con quienes se tomaron fotos. Fue el primer "cara a cara" y el punto donde se fundieron las emociones; momento que tendrá su correlato a mediados de diciembre, cuando la troupe de artistas solidarios viajará a Pedernal con los organizadores del espectáculo, para entregar los elementos adquiridos con todo lo recaudado (solicitados por las docentes, con quienes se realizarán las compras).

Selfie. Las fotos estuvieron a la orden de la noche. Ni los artistas ni los chicos quisieron dejar pasar este encuentro.



"Estamos muy contentos de este espectáculo maravilloso", atinó a decir la seño Marisa, de sexto. "Todo me gustó" agregó Kevin Fuentes, de 10 años, con una sonrisa tímida; mientras su amigo Miguel, de 13, elegía el final, al son de Somos uno, como su "parte favorita" del show. Que hubieran cantado para ellos, que fueran protagonistas ellos también, aunque desde abajo del escenario, era lo que empezaban a creer...



"Vivir esto es un placer enorme. Y conocer a los chicos emociona, porque todo este trabajo es para ellos", dijo Diego Villegas, mientras Gustavo Troncozo definía la experiencia como "un honor". "Hacer esto que me encanta y encima poder ayudar, es hermoso", acotaba Nahuel Méndez. "Voy a darles un beso y a agradecerles que estén acá", se encaminaba Cande Mallea. "Estamos felices, porque esa solidaridad se ha vivido con los chicos de Pedernal y también entre los artistas", subrayó Gabi Moya, de Nuvox. "Que estén los chicos, que hayan venido las autoridades a apoyar, lo vivido todos estos días, que existan estas propuestas... es una conjunción muy movilizadoras", expresó Daniel Díaz, muy conmovido. "En mi escuelita, cuando yo iba a la Rudecindo y a la de la calle 15, la Luis Vernet, siempre teníamos muchas necesidades y la ayuda no llegaba mucho... Y cuando uno ve que puede, desde el canto que es lo que amamos, dar una mano... A mí todavía me dura la emoción", agregó, con los ojos en lágrimas.