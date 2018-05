Charly exhibe las siete estatuillas con las que cierra un ciclo: el de su regreso al disco (Random) y el de su retorno a los escenarios (este año ya se presentó en dos oportunidades, en los teatros Coliseo y Gran Rex).

Una premiación, la vigésima, que salió redonda en todo sentido. Especialmente para el único y siempre vigente Charly García, quien se coronó nuevamente con el Gardel de Oro, el tercero en su historia y que contiene una carga simbólica importante. Obtuvo cinco estatuillas por su último disco Random (Mejor álbum; Mejor Álbum Artista Masculino de Rock; Mejor Diseño de Portada; Producción del año e Ingeniería de grabación), ello demostró que no deja de provocar hechos, que no deja de reinventarse y que la comunidad artística celebra tenerlo vivo y activo en el oficio. Fue el gran protagonista de la gala, que se realizó en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Cuando le tocó recibir el Gardel dorado de la mano de Palito Ortega, su gran amigo que lo ayudó y lo cuidó en su recuperación, el hijo de la lágrima recordó a las grandes figuras ausentes: les dedicó el premio a María Gabriela Epumer, Luis Alberto Spinetta, al "Negro" García López, Prince, Gustavo Cerati y también al propio Carlos Gardel. Cuando llegó el momento de tocar en el piano, junto a la orquesta sinfónica dirigida por Popi Spatocco, la canción "Inconsciente colectivo" le rindió un tributo a Mercedes Sosa y con el rostro lleno de felicidad como la de un niño, compartió el sabor de la victoria con sus amigos en bambalinas. Los colegas le brindaron sinceras felicitaciones. David Lebón, que se había emocionado al verlo, afirmó: "Charly es mi mejor amigo; me encanta que se lo hayan dado. Estoy feliz de que esté bien y de que esté tocando y cantando. Charly es puro amor". Joaquín Levinton (Turf) consideró "muy justo" este reconocimiento al Gardel de Oro: "Es el mejor de nuestra música, el número uno". Antes de abandonar la sala, Charo Bogarin, cantante de Tonolec, expresó que "se lo tiene mucho más que merecido. Él es uno de los grandes artistas que tenemos; es como tener a un ídolo y a un maestro aún entre nosotros; es un ejemplo de vida, de resistencia, de revolución y de buen gusto en la música".





La sorpresa. Jimena Barón ganó su primer Gardel con su álbum pop debut "La tonta". Cuando fue a recibir el premio, llevó atado el pañuelo verde de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito y dedicó un fuerte discurso feminista: "Este premio se lo dedico a todas las mujeres a las que alguna vez alguien les hizo sentir o les dijo que no eran lo suficientemente buenas como para concretar sus sueños solas. Lo somos, justamente porque somos mujeres, y eso es lo que a veces les da un poco de miedo a los demás", sentenció. "Brindo por menos tontas y por más mujeres valientes", dijo.

Premio al mérito. Sergio Denis fue homenajeado por su trayectoria. La noche estuvo plagada de emotivos momentos entre los que se destacaron una serie de duetos donde diferentes artistas interpretaban canciones que forman parte de la cultura musical argentina: "Te quiero tanto" fue una de ellas y la dupla de Charo Bogarín y Daniel Agostini la interpretaron en vivo. Al oír el tema, el artista que se encontraba en la platea no pudo contener sus lágrimas de alegría. Momentos después, obtuvo un reconocimiento a sus 40 años de carrera al recibir un premio Gardel a la trayectoria que otorga CAPIF.





Elegido por el público. El cantante melódico Axel ganó su premio como mejor canción del 2017, por el tema "Aire", por segundo año consecutivo. El premio fue adjudicado por el resultado de las votaciones del público. Es el único rubro que se compite por esta modalidad. El músico oriundo de Rafael Calzada, que había ganado el Gardel de Oro el año pasado, aprovechó también el micrófono para agradecer: "Es una gran responsabilidad. Estamos acá por las canciones. La canción es el puente que une a la gente; que reclama, que protesta, que nos acompaña en momentos de alegría y tristeza", dijo.

LOS GANADORES

Los ganadores del Gardel



Álbum del año: Random, Charly García

Canción del año: "Aire", Axel

Álbum artista masculino pop: La vida al viento, Luciano Pereyra

Álbum conceptual: Séptimo día, Soda Stereo

Álbum artista femenina de rock: Proyecto 33, Fabiana Cantilo

Álbum artista masculino de rock: Random, Charly García

Álbum grupo tropical: 45 años, Los Palmeras

Álbum nuevo artista pop: La tonta, Jimena Barón

Álbum artista de cuarteto: Creo, Ulises Bueno

Álbum artista femenina de tango: Amelita Baltar con la Orquesta Filarmónica de Montevideo

Álbum artista femenina tropical: Mujeres, Karina

Álbum grupo de folklore: Los Carabajal - 50 años en vivo, Los Carabajal

Álbum artista canción testimonial y de autor: Raconto, Gustavo Santaolalla

Álbum artista femenina de folklore: Norte, Bruja Salguero

Álbum artista masculino de tango: Rescatados, Omar Mollo

Álbum grupo de rock: Repuesto de fe, Babasónicos

Álbum de música clásica: Las ilusiones argentinas, Leo Sujatovich y orquesta de cuerdas.

Mejor ingeniería de grabación: Random, Charly García

Mejor diseño de portada: Random, Charly García

Mejor videoclip: "Lluvia", Charly García

Producción del año: Random, Charly García

Álbum de rock-pop alternativo: Puñal, Dante Spinetta