Ivana Nadal viene hablando sobre amor y espiritualidad hace bastante tiempo desde sus redes sociales, cuando decidió dejar la televisión y bajar un poco su perfil mediático.

Pero, muchos de sus videos llegan a cierto límite que provocan que muchas más personas se pregunten si está captada en algún tipo de organización coercitiva -popularmente llamadas sectas-, y un experto en la materia aseguró que es muy probable que sea así.

Pablo Salum, principal impulsor de la ley antisectas en la República Argentina, dialogó con Hay que ver y brindó su punto de vista sobre la conductora de televisión, que en los últimos meses se convirtió en objeto de críticas por los polémicos mensajes que comparte.

"Lo que vemos habitualmente cuando hay una captación es un cambio en el discurso y la adopción de un doctrina o filosofía que puede atentar contra la salud y los derechos de terceros. Muchas veces se piensa que estar en una secta es estar captados dentro de una comunidad, como en una película, con sacrificios humanos y hay chicos abusados sexualmente. Pero no es así, se mezcla todo", comenzó a explicar el entrevistado del programa de José María Listorti y Denise Dumas.

"Estas doctrinas se meten con la sanidad. Las organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, no son lo que eran antes porque se fue conociendo mucho a nivel mundial. Se fueron fusionando y tratan de imponer su doctrina a través de prácticas y pseudociencias que las hacen pasar por prácticas científicas cuando no lo son", continuó Salum.

"A veces no se habla de captación porque la persona no está adherida al 100%", aclaró el hombre que perdió a toda su familia por culpa de una organización coercitiva, indicando que en el caso de la modelo, podría también tratarse de una adhesión a un doctrina new age.

"Hay muchos que son antivacunas, anticiencia. Creen que son elegidos, creen en el tema del karma, y que todo es un premio y castigo. Creen también en el desapego, en que cuánto más des, más vas a recibir", explicó el experto.

"Esto mismo que dijo Ivana Nadal fue dicho por Claudio María Domínguez sobre el caso de una madre que asesinó a su hijo y luego de suicidó. Él dijo que ese niño se lo merecía porque 'era su karma', porque 'seguramente había sido una mala persona en su vida anterior'", señaló Pablo.

Cuando el conductor le preguntó a su entrevistado sobre si observa una línea de pensamiento parecida entre los dichos de Ivana con respecto a "soltar el dolor por la muerte de un hijo" con los de algún tipo de organización coercitiva, este contestó de manera afirmativa. "Sí, porque dentro de estas organizaciones coercitivas, el desapego es desapegarse de todo. Porque no quieren que vos tengas vínculos y que no te aferres a lo mundano, así te captan al 100%. Para una organización coercitiva, un hijo es un problema", sostuvo Salum. "Porque este hijo va al colegio, va al hospital porque necesita controles sanitarios, y entonces el tiempo que se invierte en este hijo, es tiempo que se le quita a la organización para cumplir sus metas", precisó.

Fuente: MDZ