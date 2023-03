Cirque XXI 360° volvió a San Juan después de 13 años sin recalar en estas tierras, desde el viernes en la playa de Paseo Libertad. En el tiempo que este destino estuvo fuera de su gira, el circo modificó su formato, montando un espectáculo "360°" planeado para ser visualizado desde todos los puntos de la platea, con un escenario que además es giratorio.



Más de 60 personas integran la empresa, de los cuales 22 son artistas. Malabaristas, trapecistas, acróbatas, magos, payasos y bailarines.



"Tenemos un número que el artista hace equilibrio sobre cilindros y que además le gira el escenario. Muy difícil. Hay variedad de números que impactan mucho a la gente. Los payasos interactúan mucho con el público, es muy gracioso lo que hacen, hay un número de malambo muy bueno" adelantó López a DIARIO DE CUYO, al tiempo que aseguró que Cirque XXI "es el único en el país de formato 360 grados. Es un sistema raro, distinto, sorprende muchísimo. La mayoría de los circos tiene un fondo, trabajan de frente al público y se van por el mismo lugar, nosotros tenemos un fondo de un lado o del otro A su vez, el escenario es redondo y gira, así que hay números que los ves de una forma, al girar el escenario los ves desde distintos ángulos" aportó López sobre el escenario debajo de la carpa de 40 metros cuadrados y capacidad para 1.200 espectadores.



"Hay una parte del escenario que se eleva, tenemos mucha tecnología dentro del circo y tenemos unas gradas de primer nivel. Los artistas entran de un lado o del otro, por debajo del escenario en este aspecto hemos sorprendido muchísimo" detalló sobre el formato 360° con el que trabajan desde 2016 haciendo giras y con el que han generando mucha expectativa donde se presentan, remarcó.



López explicó que llevar adelante un espectáculo que puede verse desde todos lados "es más complicado" y costó "varios años poder darle forma, conseguir artistas" que puedan mostrar un show bajo este sistema. "No todos se adaptan porque no se puede usar un fondo, magos tradicionales no podemos tener, tuvimos que conseguir otro estilo de magia en el que los trucos sean distintos; había un chico que hacía un tipo de malabares fijos usando una mesa y no lo pudimos contratar porque de un lado quedaba de espaldas. También generó muchos gastos, doble sonido, el doble de luces de las que teníamos, detalles que cuestan".



Sobre las innovaciones que se van haciendo en cada temporada, López contó que van renovando números y artistas, pero "el formato y el sistema, al ser único en el país, lo vamos a mantener por mucho tiempo, porque realmente nos ha funcionado mucho. Siempre estamos marcando una diferencia" dijo quien recordó que desde que montó junto a su hermano este circo en el año 2000 -cuando tenían 20 y 27 años- marcaron otros hitos, como haber sido "el primer circo del país en dejar de utilizar animales", o diseñar un espectáculo "parecido al estilo Cirque du soleil cuando ni se conocía aquí".

Herederos de una tradición. Esposa e hijos de Sebastián López.



Sebastián López nació en un circo y tiene una cercana relación con San Juan, porque aunque su madre lo tuvo en Lomas de Zamora, se siente sanjuanino. Es cuarta generación circense por parte de madre y quinta por su padre, que era sanjuanino.



"Los circos casi siempre son empresas familiares, pero en este casi venimos 100 por ciento renovado, lo único que hay de la última vez que vinimos hasta ahora, soy yo, después nada es igual. Hemos cambiado muchísimo la sala, el espectáculo. Hemos avanzado y crecido muchísimo a nivel circense" contó López, que en el circo de sus padres era uno de los payasos.



"Éramos una empresa que arrancamos siendo dos hermanos, sobrinos, esposas, cuñados... manejábamos el circo, ahora no actúo, los artistas familiares que quedan son de la familia de mi esposa. La empresa creció muchísimo así que yo me dedico a la administración junto con mi esposa" contó López y agregó que la familia artística se compone de personas de distintas partes de Argentina, otros del exterior como Chile o México.



Cuando en el 2000 se puso al frente de Cirque XXI junto a su hermano, inauguraron aquí, con una carpa confeccionada también en la provincia y fueron el primer circo en funcionar en al flamante Hiper Libertad, que cumplía un año. Tenía 20 años cuando sucedió eso, pero para Sebastián la edad no fue una debilidad. "Veníamos con una trayectoria de toda la vida, una experiencia muy grande en las espaldas, se nos facilitaron muchas cosas, sumamos muchas ideas, nos llevó a hacer tres temporadas en el Hotel Conrad de Punta del Este, cuando estaba en su auge, estuvimos en el programa de Marcelo Tinelli..." relató este hombre que sigue resaltando al circo como sustento y forma de vida.



"A pesar de ser a veces medio complicado, no deja de tener una magia el circo que cada vez crece más; en vez de perderse, crece, a nivel mundial. En todo el país creció mucho, hay circos de una magnitud que ni en Europa los ves. Argentina tiene muy buen nivel de circo, en espectáculos, sobre todo. Por ahí no en infraestructura, hay unos pocos con buena infraestructura".





EL DATO

Cirque XXI 360°.

Jueves y viernes a las 21. Sábado, domingo y feriados 18 y 21 hs. Entrada Platea: $2.000, Preferencial $2.500 y Palcos Vip $3.000. Playa Paseo San Juan.