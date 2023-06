Leandro Venerdini es un joven artista sanjuanino que pertenece a la galería Artify y que el 7 de julio dejará inaugurada su primera muestra individual en Uruguay, en el histórico Palacio Salvo de Montevideo. 'Tras la huella constructivista' es el título de la exhibición integrada por 20 obras trabajadas en una técnica mixta sobre lienzo, de formato mediano, mitad de 50x 70 y otras de 40 x50.

'He tratado de generar una composición entre cada una, tienen que ver lo que materializó en la obra, con los tamaños. Esta muestra busca crear un diálogo en un mismo lenguaje visual y trato de fusionar mi identidad con los cimientos históricos y estéticos del universalismo constructivo, movimiento creado por el uruguayo Joaquín Torres García, uno de los emblemas del arte latinoamericano. Lo conocí mientras estudiaba arquitectura. Así que de alguna manera combino este paso por la facultad de arquitectura con mi pasión por las artes a través de este lenguaje' aseguró a DIARIO DE CUYO Venerdini, quien además integra el colectivo artístico 18 Mundos.

Cada una fue las pinturas fue hecha especialmente, 'aunque algunas nacieron a modo de boceto mientras estuve en Punta del Este', contó el artista, que resaltó que la apertura de una sede Artify en el destacado balneario uruguayo en diciembre. 'Yo estaba pintando una mañana en la galería y pasó una persona que está trabajando en la gestión cultural en Montevideo, se presentó y tomó de muy buena manera que un argentino estuviera trabajando artísticamente una serie de temas que para ellos son profundamente identitarios' recordó Leandro, que aclaró que lo suyo no es 'querer imitar lo que hacía el maestro Torres García, sino tratar de generar una identidad propia', basado en ese legado.

'Este es el desembarco de la galería en Montevideo que se materializa a través de esta muestra. No es casual que sea yo, ya que mi obra tiene este componente que se relaciona directamente con la identidad artística uruguaya. Se juntaron un montón de elementos que estaban sueltos y se terminó estructurando esta dinámica', describió Venerdini, que es uno de los artistas que estuvo trabajando en la galería sanjuanina de Punta del Este desde diciembre a marzo y también regresó en Semana Santa y destacó que sea 'un proyecto que no busca ser de temporada, sino que sea generar un punto de referencia permanente del arte sanjuanino en Punta del Este' aseguró.

Respecto a si exponer afuera fue una oportunidad de venta, compartió que por ahora fueron más las consultas que las compras. 'Hay interesados, coleccionistas que se acercaban y charlábamos sobre el impacto del arte argentino en Uruguay, pero para nosotros más allá de la venta, era una ganancia el hecho de poder compartir con el mundo lo que hacemos localmente. Desde ese punto de vista, mucho más allá de que si se vende o no una obra me interesa compartir con gente que está a más de mil kilómetros lo que humildemente hago y me conmueve hacer' reflexionó el artista que no dudó en hablar de la importancia también a nivel personal. 'Lo comparo con el día que me recibí. Sinceramente no caigo, porque cuando yo empecé a dibujar y a pintar de esta manera, jamás se me pasó por la cabeza la idea de poner exponer en el lugar donde se funda este movimiento, para mí es sumamente importante. Lo que empezó en hojas de un cuaderno, termina siendo esta muestra, que más allá de lo meramente estético, la carga simbólica que tiene para mí es muy grande', aseguró el sanjuanino, que es licenciado en Relaciones internacionales, que es su profesión principal, aunque si le preguntan qué es, no duda : 'Yo digo que soy pintor y un curioso'.