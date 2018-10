"Y acá 'creyéndome' ser el potro, subido al pony, totalmente devorado por el personaje, con toda la fama subida a la cabeza como leí por ahí (...)". En medio de la controversia en torno a El Potro, lo mejor del amor, que llega a las cadenas locales en su debut nacional; Rodrigo Romero, el actor que interpreta a Rodrigo Bueno, colgó estas palabras en Instagram. A 18 años de la muerte del astro de la movida cuartetera, en un accidente de tránsito ocurrido el 24 de junio de 2000, el estreno de la película volvió a despertar los mitos en torno a su vida.



Frente a esta versión cinematográfica dirigida por Lorena Muñoz, la familia saltó con los tapones de punta. Su madre Beatriz Olave, su hermano Ulises Bueno y la exvedette Marixa Balli, su exnovia; se expresaron en contra de la cinta, en la que se presenta un Rodrigo dentro del mundo de las drogas, sexo y violencia de género.



Olave, que es caracterizada por Florencia Peña, dijo que no haría comentarios; sin embargo luego se confesó en Intrusos, donde manifestó que el film "no representa" a su hijo; y en cuanto al rol de Ramiro Bueno, que aparece como baterista de la banda, expresó que "Mi nieto me prometió que era un homenaje". También apuntó sus dardos contra Patricia Pacheco, ex pareja de Rodrigo y madre del joven: "No sé qué forma de amar tiene esta gente. Mi nieto me pidió disculpas', ya que fue él quien firmó los derechos para la concreción de la producción.



Marixa Balli, cuyo rol está a cargo de Jimena Barón, comentó que "se me trata mal" y sentenció: "para mí es una falta de respeto todo".



Ulises, quien como su hermano eligió el camino de la música, escribió: "Así cuentan la historia los que no te conocieron", con la imagen de un caballito de madera que, cuya sombra proyecta un caballo.



Desde la otra vereda, haciendo caso omiso a las críticas, Florencia Peña opinó que esta "Betty" no es la que "todo el mundo estaría esperando de mí"; y Jimena Barón, que tuvo un affaire con el protagonista durante el rodaje, manifestó que "hubo muchas idas y venidas con Marixa".



Por su parte, el heredero de "El Potro" que autorizó la biografía recalcó a Clarín: "Me gusta decir que es una historia inspirada más que basada en hechos reales". Un manto de piedad que hasta ahora no logró acabar con la polémica.





"Es la historia de una mujer resentida (por Patricia Pacheco), nada más que eso. Le ha tenido mucha rabia a Rodrigo y la sigue teniendo. Me dijeron que le iban a hacer un homenaje y me mintieron, me clavaron un puñal en la espalda (...) No me veo identificada porque yo jamás le puse ruleros a mi hijo. Le da besos en la boca, cuando yo jamás le di un beso en la boca a mi hijo, no tengo problemas de edipo". Beatriz Olave



"Sí, se me trata mal. Voy a decir una palabra terrible: soy la trola de la película". Marixa Balli



"Me hubiera encantado conocerla (por Olave) pero no hacerlo me ayudó a tener que intuir a esa madre, porque ella siempre mostró una faceta muy histriónica en los medios. Me interesaba mucho pensarla en la intimidad, y desde ahí le acerté bastante". Florencia Peña

"No sé qué polémica hubo con Marixa, de hecho yo me junté con ella y fue súper amorosa conmigo. Creo que tiene enojo con la producción, yo soy actriz y una empleada, la que me dice qué hacer es la directora". Jimena Barón.