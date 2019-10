(CRÉDITO FOTO: Gentileza Marco Mallamaci.)

La Antigua Jazz Band vuelve a San Juan el próximo sábado y esta vez para debutar en el escenario del Teatro del Bicentenario. La prestigiosa banda, que ostenta cinco décadas de trayectoria, se reencontrará con su público local interpretando lo mejor de su repertorio de jazz tradicional negro.



Este regreso tendrá otro condimento especial y es que a diferencia de la última vez que actuaron aquí (en el Auditorio Juan Victoria), la banda que dirige Pablo Scenna tiene ahora un integrante sanjuanino. Se trata del contrabajista, Leo Páez, músico local que se mudó a Buenos Aires hace 10 años para perfeccionarse y terminó quedándose. Hace tres años y medio que se sumó a "la Antigua" y ahora vive con ansiedad la previa a este concierto en su tierra, junto a la destacada agrupación.



"Son muchas las ganas de tocar allá. Para mí es doblemente emocionante, por volver a la ciudad a tocar en el Teatro del Bicentenario, que es increíble, y por tocar para toda la gente que conozco, familiares y grandes amigos músicos también", comentó a DIARIO DE CUYO, el músico de 38 años egresado del Conservatorio Superior de Buenos Aires Manuel de Falla y se perfeccionó en la Universidad de Curitiba (Brasil).



"Mientras estudiaba empecé a conocer cada vez más músicos que me fueron invitando a sus proyectos. En un principio la idea había sido estar un tiempo en Buenos Aires, estudiar y volver a San Juan, al final terminé quedándome aquí. Empecé a trabajar, trabajar y me terminé quedando" comentó el contrabajista que tuvo su primer trabajo profesional tocando junto a músicos brasileños; que tiene sus raíces en Jáchal, donde su abuelo tenía una academia de guitarra y ahí tuvo su primer acercamiento con la música. Después de terminar el secundario estudió contrabajo en el Departamento de Música de la UNSJ; tras un impase de algunos años decidió retomar su formación artística y partió a Buenos Aires para estudiar jazz, un género que cambió su vida y hoy le permite ser parte de una de las más destacadas formaciones del momento.



"Llegué casi por casualidad. Un día iba caminando con el instrumento por la calle, me encontré con una persona con la que había tocado en una jam session, y me dijo "mirá la Antigua Jazz Band está buscando contrabajista, si te interesa te podés ir a probar'' y ahí comenzó la aventura que ha llevado a este sanjuanino a tocar en casi todos los teatros porteños (salvo el Colón e incluyendo la grandiosa sala del CCK, La Ballena Azul) en renombrados festivales de jazz y en varias provincias argentinas.



"Es un aprendizaje enorme, trabajan músicos con mucha trayectoria y experiencia en este género. Si bien el género que hacemos es particular, en el jazz hay muchos subgéneros, la Antigua se dedica a uno de esos y son muy especialistas. Yo siempre había estado interesado en el jazz más moderno, pero mientras hice la carrera en el conservatorio fui descubriendo que en las raíces estaba todo lo que seguía para adelante. Todo el aprendizaje que estoy viviendo con la orquesta, es una información que no se da en las academias, que sí o sí lo aprendés de primera mano, de gente que lo ha vivido, que no son profes en las instituciones. Así que aprovecho mucho este aprendizaje", sostuvo Páez quien además destacó el momento que está pasando la formación que integra. "El núcleo de la Antigua es muy lindo, se formó un grupo humano que tira para el mismo lado. Ensayamos dos veces por semana, todos van con todas las ganas de hacer jazz. Además hay músicos de distintas generaciones, porque algunos tiene 80 años y hay pibes de 20. El grupo humano está buenísimo y te da ganas de trabajar, hace tres años que somos los mismos, que cambió el pianista y entré yo. Van a escuchar una orquesta que hace casi cuatro años que viene trabajando juntos sin parar" agregó sobre lo que mostrarán aquí el sábado por la noche.



Afianzado en Buenos Aires, porque además de la Antigua, Páez toca con distintas formaciones prácticamente a diario en la noche porteña.



"Con la Antigua y otros músicos nos encargamos de que el jazz esté funcionando todas las noches. Para mí la música, después de mis hijos, es todo. Es el día a día. Porque toco todos los días y trabajo con grupos ensayando, no hago otra cosa hace muchos años que no sea hacer música. Vivo de la música" remató el contrabajista que está listo para demostrar su talento sobre el escenario del nuevo coloso sanjuanino.



EL DATO



Antigua Jazz Band. Sábado 19 de octubre, a las 21 en el Teatro del Bicentenario. Entradas $200, $300 y $400 en boletería de la sala, de 10 a 20.