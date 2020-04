En pleno encierro, los artistas dejan fluir aún más su creatividad. Como la de los jóvenes sanjuaninos Martina Flores y Juan Manuel Casas que acaban de hacer juntos una canción referida a la cuarentena por el Covid-19. "Adentro de mi caja estoy mejor, lejos tuyo estoy mejor" dice el estribillo de "Cuarenta" -que está disponible en Youtube e Instagram- y que los cantantes grabaron intercambiando notas de audio.



"Queríamos sacarlo y aportar con la música al encierro y a la mente, que me imagino que en la cuarentena la gente no se siente muy bien. A nosotros, hacer música también nos libera de esos pensamientos negativos" expresó a DIARIO DE CUYO Juan (Sólo Juan es su proyecto musical) que estudia composición en la ciudad cordobesa de Villa María, donde tuvo que quedarse cuando cerraron los caminos.



Martina compartió que a pocos días del lanzamiento tuvieron un buen recibimiento. "Nos pareció muy divertido hacer una canción en cuarentena, a distancia y que hablara del encierro, de estar adentro. La realidad es que a la gente le ha gustado un montón, no me esperaba tanto feedback; mucha gente escribió y muchos la compartieron. Estuvo muy bueno", evaluó la artista, que además, a nivel personal destacó el trabajo a dúo: "Estuvo divertido porque yo nunca había pasado por la experiencia de componer con otra persona y me resultó muy dinámico y provechoso. Fue un proceso espontáneo". Sobre cómo hicieron grabar a distancia, ambos detallaron el proceso. "Me senté en el piano, tiré unos acordes y le mandé como un boceto de lo que sería el principio del tema. Armé la letra de la primera estrofa, ella armó la del estribillo y de la segunda estrofa" contó a Juan que grabó usando su celular y un programa digital.



"Juan me escribió por Instagram para proponerme hacer una canción juntos y le dije que sí de una. Mediante notas de audio fuimos componiendo la canción, él me mandó una base con piano y batería, la melodía de la estrofa y yo sobre eso hice la del estribillo y escribí las otras estrofas. Así fue que mediante Internet nos mandamos lo que grababa cada uno y en una semana teníamos la canción hecha" contó Martina sobre su creación, que difundieron con arte de tapa de Mariana Esquivel.