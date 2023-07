Mozarteum San Juan programó para este jueves su sexta función de abono una gala lírica que promete cautivar por varias razones. Por un lado regresa el prestigioso maestro italiano Lorenzo Tazzieri, que dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan, además de la presentación de dos solistas invitados. Se trata del tenor italiano Davide Piaggio y la soprano chilena Camila Guggiana.



"Será una velada de las arias, los dúos más famosos del repertorio verístico italiano y con una pequeña mención del repertorio francés de la ópera" dijo Tazzieri a DIARIO DE CUYO sobre el programa que incluye obras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, y fragmentos de "Carmen" de Georges Bizet y "Romeo y Julieta" de Charles Gounod.

Davide Piaggio, tenor.



Tazzieri, uno de los más acreditados exponentes de la nueva generación italiana de directores de orquesta, destacó la participación de Piaggio que regresa luego de su presentación el año pasado, también en la gala lírica de Mozarteum, y Guggiana, con quien trabajó en otras ocasiones, la más reciente en 2022, en Chile donde actuó en "Pagliacci" también compartiendo escenario con Piaggio.



Para el conductor genovés, la velada de mañana será una buena ocasión para que sumar nuevo público. "Para quien ama la ópera y la conoce, seguramente es un concierto interesante, pero para quien no conoce la ópera o no es el repertorio que generalmente escucha, sí será interesante, porque muchas de esas piezas realmente se conocen por otros medios, porque se escuchan en películas o publicidad, porque algunas de las arias más famosas de Traviata o Boheme se utilizan en muchos ámbitos, así que seguramente van a reconocer los temas; así que para la gente que no suele escuchar ópera está perfecto este repertorio" invitó Tazzieri.

Camila Guggiana, soprano.



Por otra parte, se refirió a la novedad que sucederá en San Juan en septiembre y octubre, con la realización de la primera edición del "Argentina Opera Festival", que impulsó el Teatro del Bicentenario y del que él es director artístico. "Creo que será una cita muy importante de todos los años para el público sanjuanino y de la región. Es un teatro increíble para hacer ópera, tiene un foso muy adaptable, un escenario con toda la técnica que se necesita para grandes espectáculos; el festival tendrá su primera edición este año y seguramente será un evento muy importante" prometió el artista. En este marco el coliseo sanjuanino producirá dos títulos, "Pagliacci" y "Cavalleria Rusticana", que fueron elegidas, según Tazzieri, porque conmueven a la platea.



"Al empezar un festival o una temporada de ópera, es importante elegir títulos que para el público sean cercanos, emotivamente sobre todo. Eso acerca mucho y ayuda a todos se enamoren de este repertorio" dijo Tazzieri.

EL DATO

"Italian opera night". Jueves 6 de julio, a las 21.30 en Auditorio Juan Victoria.Entrada: $3.000; menores 30 años $1.600 en la of. de Mozarteum, de 9 a 12.30 y en boletería del Auditorio, jueves, desde las 19.