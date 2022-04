Tiene 16 años y a diferencia del resto de las chicas de su edad, no le gusta el reggaetón, el rap o el pop, sino el tango. Pero no sólo es una música que le apasiona, sino que canta de maravillas. Milagros Amud es una joven tanguera nacida en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y el sábado 9 de abril desplegará aquí su talento interpretativo, en la gala organizada por la milonga El Chamuyo (ver aparte). Es la primera vez que viaja a San Juan y se mostró entusiasmada con su actuación aquí.



En charla con DIARIO DE CUYO, Milagros contó que comenzó a cantar a los 7 años con el apoyo de su familia, que no está relacionada a lo artístico, aunque "la música siempre está presente en casa", dijo. "A todo lo que hacemos le ponemos música. A mi bisabuelo le gustaba bailar tango; pero cantar, soy la primera en la familia" contó Milagros, que confiesa que son las letras lo que más le cautivan de este género. "Me gusta su poesía, los autores relataban una sociedad, personajes, lugares que son emblemáticos y están, pero de otras cosas quedaron los relatos. Me llama mucho la atención esa parte tanguera. Además me trae muchos recuerdos de mi niñez, viví con mis bisabuelos hasta los 5 años y hoy uno de los apoyos más grandes que tengo para hacer música es mi bisabuela, que tiene 82 pero me lleva, me trae, me acompaña en todo lo que hago", relató.



"Empecé a cantar en distintos escenarios de San Miguel, en peñas y en algunos festivales los domingos en la plaza de las Carretas; y comencé con canto para tener un poco más de técnica vocal, porque a la mitad de las canciones me quedaba sin aire. De a poco comenzó una cadena: me escucharon en la plaza e invitaron a una radio, me escuchó otra gente y me empezaron a invitar a peñas" relató la joven que aclaró que en su ciudad, a una hora y media de CABA, el folclore y el tango se cantan por igual.



Para su repertorio, Milagros elige los clásicos. "Trato de ser variada, que estén representados distintos tipos de tango, pero suelo elegir Homero Manzi, Enrique Cadícamo, Enrique Santos Discépolo" compartió y dijo que le gustaría contar con sus propios músicos alguna vez, ya que hasta ahora toca con pistas e incluso se topó con el problema que algunos tangos que le gustan tienen casi 100 años y ni siquiera están grabados. Garganta con arena es su preferido, porque fue el primero que aprendió a cantar, lo grabó siendo niña y todavía se lo puede escuchar en Youtube.



Mili cursa el quinto año de la secundaria, ya piensa en la universidad, pero no abandona la idea de un futuro ligado a los escenarios. "Me gustaría dedicarme a la música, pero también voy a seguir otra carrera más, me gustan los idiomas, así que será profesorado o traductorado de inglés", expresó la tanguera cuyo sueño es cantar con Raúl Lavié. "Hace poco tuve el honor de verlo actuar en el Café La Humedad, fue mi primera vez en ese lugar emblemático. Además era la primera vez que iba al lugar, así que estaba como en las nubes, mirando todo. Para mí sería un gusto poder cantar con un grande como Lavié, es uno de mis anhelos", expresó.



De las cantoras hay una por la que tiene especial admiración: "Me gusta Nelly Omar, le decían la Gardel con pollera. Ella me inspira, porque a los 100 años estuvo en el Luna Park, convocó a muchísima gente que la recordaba, imaginate poder llegar a distintas generaciones, abarcar desde los años 20 hasta el siglo XXI; fue impresionante, es un gran legado".



Milagros ha tenido la oportunidad de presentarse en algunos lugares icónicos de la Capital como la tanguería Taconendo (donde bailaba la conocida Beba Vidart) y en el teatro Empire. Pero también salió en El Trece hace unos años y se ganó un viaje a Disney tras su participación en un programa de canto.



Además de tango, la joven artista también escucha boleros, de los que popularizaron Luis Miguel y Los Panchos; y también música internacional en inglés como la de Nat King Cole y Frank Sinatra. "De lo clásico que sirve para aprender inglés, porque con los rap y esas cosas no entiendo nada", admitió, divertida.



Con las deconstrucciones que se imponen en esta época a favor de la igualdad de género, la música en general también ha sufrido algunas revisiones o directamente algunas letras han sido guardadas en un baúl. Para Milagros, el tango debería quedar fuera de esa discusión. "Yo entiendo que algunas personas no acepten ciertas letras, pero también pienso que es un legado nacional, algo que fue en otra época, que es un testimonio, no lo podemos cambiar. Muchos dicen que el tango es machista, pero en realidad es un testimonio de otro momento. Si hacemos ahora un tango, quizás sería feminista, son las historias del momento en el que fue creado, pero el tango puede seguir evolucionando, seguir formándose" apuntó Amud que asegura que trata de mantenerse "al margen de las ideologías feministas". "Yo tengo mi pensamiento sobre varias cuestiones, pero yo me dedico a la música y a interpretar temas. Yo no he vivido lo que los tangos cuentan pero no significa que no los pueda interpretar. Sí tengo mis opiniones, pero lo que no hago es militar, primero que tengo muy poco tiempo por el colegio, pero además porque uso ese tiempo para ensayar y hacer esto que es mi pasión" concluyó.



Ella sabe que la Capital es más exigente por ser la cuna del tango y además porque "hay muchísimos artistas", pero se siente bien recibida. "Me encontré con personas de una edad muy distinta a la mía, me han tomado como una hija, entonces más que competencia yo encontré una comunidad en la que uno va entrando y se encuentra con gente que puede ser amiga tuya, colega, y pasar un rato muy ameno, porque compartir ese lujo de cantar". Así es Milagros Amud, esta apasionada del tango que ya comenzó a transitar su camino, buscando grandes oportunidades.

>> EL DATO

Gala y milonga. Sábado 9 de abril, Milagros Amud (Bs. As.), el dúo Carlana (Cba.) y la violinista local Victoria Gil. Entrada: $800 (incluye show y milonga). Anticipadas en Joyería Oliva y Dupec. Milonga El Chamuyo, Club Sirio Libanés.