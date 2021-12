En la recta final de 2019, una ley -la 27.539- llegó para "aportar al equilibrio de los derechos en la música argentina". En líneas generales, el objetivo fue subir a más mujeres cantantes y músicas a los escenarios, tras años de desigualdades a la hora de la contratación de números en distintos espectáculos, como largamente denunció un amplio sector. La pandemia comenzó en marzo de 2020 y a lo largo de prácticamente un año poco pudo hacerse. Pero en 2021, con el regreso de ciclos, fiestas y festivales, nada impidió ponerla en marcha: por la Ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales, un 30% de las grillas deben ser mujeres solistas y/o agrupaciones musicales mixtas, siendo el Instituto Nacional de la Música (Inamu) la autoridad de aplicación. ¿Qué pasó en San Juan? De la consulta de DIARIO DE CUYO a varias protagonistas de la escena local se desprenden múltiples opiniones al respecto, desde quienes creen que la ley llegó a dar una solución hasta las que piensan que no hace falta. "A partir de la sanción de la ley estamos más tranquilas", celebró Alba Sánchez, integrante de Juana Sonora, quien la definió como "un aporte grandísimo". "De todas maneras, somos conscientes de que en algunos casos no se ha cumplido como se debería, aunque desconocemos las causas. Creemos que hace falta hacer énfasis en que se sepa cuáles fueron los motivos y que se cambien algunas conductas de parte de compañeros varones", acotó. En esa sensación de no haberse cumplido fielmente coincide Laura Costanza: "En varios festivales la ley no se ha respetado en su totalidad. Espero que este 2022 seamos muchas más. No es una lucha entre varones y mujeres sino respeto al trabajo por igual", acotó la intérprete para quien en definitiva no ha sido otra cosa que "la presión e insistencia" lo que está generando esa paridad en "una industria que no es nada fácil para nosotras".



"Se ha tenido un poco más en cuenta este 2021 pero ha sido a fuerza de reclamos e insistencia por parte de nosotras que alzamos la voz para que nuestros lugares sean respetados en los escenarios", opinó en la misma línea Eli Domínguez; y añadió que "sería de mucha ayuda que se genere un ente regulador que, a través del vínculo con todas las asociaciones formales de músicxs que hay en nuestra provincia, sea el encargado de hacer respetar la ley de cupo femenino para todas las mujeres artistas de San Juan".



Entre quienes consideran que sí se estuvo aplicando la ley, incluso tal vez sin tenerla tan presente, está Carlota De Beláustegui. Para la cantante folclórica "de hecho, en todos los diferentes géneros de música, veo que cada vez hay más mujeres". "Particularmente creo que en San Juan se estuvo respetando la ley", adhirió Soledad Arranz. "De todas maneras somos los y las mismas artistas los que sugerimos el cumplimiento cuando se organiza un festival como los autogestivos", añadió quien sostiene que la lucha no es sólo por la "inclusión", sino también "por el derecho de reconocer a los artistas monetariamente en el trabajo que realizan día a día, como en cualquier otro rubro".



Aún a la espera de que la movida festivalera tome más cuerpo, Martina Flores -para quien lo que más hubo este año han sido fechas autogestionadas- expresó que "quizás lo más parecido fue el Verano Cultural, que por lo que vi estuvo cumpliendo la ley. Animal Andino no se pudo hacer, pero el line up estaba bastante bien; y falta el line up de la Fiesta del Sol. Por lo demás creo que muchos espacios y escenarios han estado ocupados por mujeres y eso me alegra profundamente", subrayó.



Valentina "Echega" Echegaray tiene una visión más crítica del tema: "Creo que las mujeres no necesitamos una ley de cupo femenino", sentenció. "Puedo nombrar un montón de cantantes talentosísimas que no necesitaron esta ley para subirse a algún escenario. Es seguir dando foco a la idea de que la mujer es menos, de que necesita una ley para poder actuar", se explayó Echegaray. "Por mi experiencia, creo que cualquier musique que trabaje en su proyecto, moviéndose, va a ser parte de la escena musical", señaló.



La ley está servida. Las opiniones también. Habrá que ver qué depara el 2022, si la ley mueve la aguja en la temporada festivalera, que -covid mediante- está en línea de largada.

