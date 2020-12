En la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, los legisladores provinciales sancionaron la Ley Mecenazgo Cultural, un instrumento de inversión y financiamiento para proyectos culturales de ejecución e interés local, propuesta del Ejecutivo que fue expuesta durante las jornadas del Acuerdo San Juan. El propósito será estimular la participación de empresas o inversores privados en el financiamiento de proyectos culturales. Con la norma se creará un régimen, el cual es aplicable a personas humanas o jurídicas que financien con aportes dinerarios, proyectos culturales de interés local. El Ministerio de Turismo y Cultura será la autoridad de aplicación, disponiendo de un Consejo de Mecenazgo Cultural, que será el órgano de evaluar las propuestas de investigación, capacitación, difusión, circulación, creación y producción, que sean para disciplinas como el teatro, las artes circenses, las artes urbanas, la danza, el ballet, la música, la literatura, las artes visuales, audiovisuales y digitales; como también las artesanías. Además, contempla también proyectos de índole patrimonial, compra de equipamiento, restauración y recuperación de obras y edificios históricos o culturales. También está contemplado al sector del diseño gráfico e industrial, las producciones editoriales y contenidos para medios o sitios digitales. La secretaria de Cultura Virginia Agote, explicó a DIARIO DE CUYO los alcances de la nueva normativa y cómo será su implementación: "Un porcentaje de los ingresos brutos que pagan como impuestos se distribuirá en forma de inversión a proyectos culturales sanjuaninos. El impacto con esta medida será en todo sentido, una respuesta clara y directa a un reclamo que a lo largo de los años tuvo muchos intentos que no prosperaron. Esta ley es un gran logro para todos en estos tiempos difíciles porque será un apoyo a la producción cultural y que dinamizará la economía, aumentando ingresos y a la vez, dando valor a la riqueza patrimonial y un revalúo fiscal que generará también mayor recaudación".



La ley establecerá que las empresas o firmas (sean pequeñas, medianas o grandes en su estructura económica) que tributen ingresos brutos, realizarán el aporte al proyecto seleccionado directamente a una cuenta especial. Según la funcionaria, hay un margen de 60 días para que salga oficializado en Boletín Oficial el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo con todas las condiciones para entonces empezar a instrumentar el patrocinio. Una vez constituido el Consejo de Mecenazgo, el MTyC determinará los plazos y las bases para recibir las propuestas artísticas, con una convocatoria anual. Una vez seleccionadas, serán anunciadas y los artistas se encargarán de buscar a los patrocinadores. "Hay casos ejemplares en Buenos Aires, Brasil y Chile. Consultamos y estudiamos otras leyes y modelos y creemos que llegamos a la mejor ley posible que representa a la mayoría de los sectores y reúne lo mejor de todas las propuestas (algunas se incorporaron y otras fueron inviables) y modificaciones que se hicieron durante el Acuerdo San Juan, consensuando con cada sector, pero tomando en cuenta todas las ideas", afirmó la ex directora del Museo Franklin Rawson.

Principales contenidos de la norma



- La autoridad de aplicación será el Ministerio de Turismo y Cultura con el poder de aprobar o no los proyectos y con la facultad de determinar la distribución porcentual destinada a cada categoría de participación de los proyectos culturales: creación, producción, difusión o circulación de obras artísticas, un 40%; la capacitación, formación o perfeccionamiento, un 40%; la investigación, 20%.



- Se crea el Consejo de Mecenazgo Cultural, estará integrado por dos representantes del gobierno provincial como miembros permanentes y tres miembros que serán designados por los miembros permanentes y sean "personalidades destacadas del ámbito artístico" con reconocida trayectoria pública y que desarrollarán funciones ad honorem. El Consejo puede convocar en forma transitoria especialistas de las distintas disciplinas para evaluar proyectos determinados según su área de competencia.



- Los beneficiarios son autores de obras culturales, artistas, artesanos o creadores independientes con proyectos calificados de "interés cultural" en la provincia. Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas y toda otra entidad civil sin fines de lucro.



- Los patrocinadores son contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos del Régimen General. Los montos aportados por los patrocinadores son depositados por estos en una cuenta especial del beneficiario en la entidad financiera oficial de la provincia, creada para uso exclusivo.

ELLOS OPINAN



Damián López - Editorial El Andamio



"No creo que esta ley genere un cambio significativo para la actividad cultural local. Fue imposible establecer un debate y un consenso suficiente como para reflexionar sobre la ley, su necesidad real, su horizonte de aplicación. Nos quedan dudas puntuales: cuál es la definición de Cultura desde la cual emerge y trabaja la ley, cuáles son los criterios de designación de los miembros del Consejo de Mecenazgo (donde no figuran las asociaciones ni ninguna otra organización), cuál es el estímulo real que tiene una empresa para ser mecenas, más allá del derecho a poner su logo en la producción final".





Flavia Moncunil - Profesora de danza



"Cada sector artístico hizo sus aportes para modificarlo, pero no teníamos idea que iba a salir con tan rápido tratamiento. Sin embargo, es un avance, un comienzo que habla de la actitud del Ministerio de Cultura para escuchar a todos los sectores y sus necesidades. No es que sea una solución, pero es un buen paso para seguir trabajando en otras demandas, como la Ley Provincial de Danza. Sí habrá que ver cómo se organiza ese Consejo de Mecenazgo y qué proyecto se ingrese. Espero y creo que estarán las personas correctas y más idóneas para analizar cada propuesta".



Agustín Díaz - Músico



"Creo que San Juan será vanguardia en el crecimiento cultural con este modelo que no es muy común en el país y me parece positivo, pero también se cometió un error en no tener en cuenta a las organizaciones sectoriales para mejorar el proyecto o para ser parte del Consejo. Además, tampoco se establece cuál es el concepto de cultura que se adoptará. Ojalá que las personas que integren este Consejo tengan buen criterio y que no sean viciadas sus decisiones por amistades o favoritismos. Que den las mismas oportunidades para todos y que el criterio de selección se haga público".





Andrea Terranova - Representante INT San Juan



"Se ha dado un gran paso sin duda y yo espero que llegue a todos y cada uno de los artistas y hacedores. En mi opinión las leyes de mecenazgo responden a lógicas del mercado que se ven reflejadas en un tipo de proyectos que retribuyen desde lo simbólico a sus patrocinadores. La duda es ¿quiénes serán efectivamente los beneficiados y por ende cuál será el impacto en el desarrollo simbólico de nuestras manifestaciones culturales y artísticas? En el Acuerdo San Juan se hizo hincapié en la necesidad urgente de reglamentar la Ley de Cultura. Es un saldo pendiente del Estado sanjuanino".