Aunque volvieron los shows en la provincia, mayormente fue en el circuito gastronómico. Sin salas, teatros, festivales o centros culturales, las bandas y solistas de distintos géneros encontraron aún más reducido su campo de acción. Más allá de las actuaciones organizadas desde hace 15 días por el Ministerio de Turismo y Cultura con el Verano cultural, tuvieron que salir a buscar un espacio. De esa necesidad surgieron dos ciclos de música independiente que reúnen a buena parte de los artistas emergentes además de otros de trayectoria. Por un lado, Escuchame un cosita, que comenzó en noviembre del 2020 y logró mantenerse hasta ahora con una cita semanal, los domingos, dedicada a los solistas en el bar Donita Donata; y por el otro, La champions feat, que diseñó tres sesiones de música con un formato novedoso en el que 12 artistas se fueron divididos en grupos para deben crear un espectáculo que fusione el repertorio de todos.

Solistas. Eli Dominguez en una de las noches del ciclo Escuchame una cosita.

'La champion surgió desde la idea de generar algo que pueda reforzar la camaradería entre artistas, para poder generar una organización que nos permita como comunidad artística comenzar a replantearnos nuestros espacios, nuestros salarios, cuestiones que necesitamos militar y si no lo hacemos en manada no lo haremos nunca', aseguró Pauli Fleury, (ESHA en los escenarios) organizadora de este ciclo que comenzó el miércoles pasado en Mamadera y hoy tendrá su segunda función con Magaláctica, Kbsonia, Catfonk y Fabri Pérez. El ciclo tiene un original formato a partir del cual los 12 proyectos musicales convocados fueron sorteados y formaron tres equipos que tienen que unir sus repertorios y crear versiones nuevas juntos. 'Todas las bandas aprenden y tocan los temas de todos, así que ahí se genera una cuestión colectiva. La idea de hacerlo con una temática deportiva es porque sería muy distinto si los artistas tuviéramos una hinchada como tienen los equipos de fútbol, sería muy distinto' apuntó ESHA quien agregó que es necesario 'comenzar a generar espacios como estos (del ciclo) y trabajar en colectividad, no sólo entre músicos, sino con todas las otras artes, porque no hay muchos espacios posibles para trabajar y lamentablemente si seguimos esperando que sucedan las cosas que deberían, nos vamos a quedar esperando, por eso desde mi lugar traté de hacer un evento en el que podamos fomentar las ideas nuevas, el trabajo en equipo, encontrarnos. Es importante como artistas repensarse en nuevos espacios' apuntó la joven artista.



El conocido cantautor Fabricio Montilla está detrás de 'Escuchame una cosita' que ya realizó en años anteriores, pero cobró otra dimensión en el contexto actual.



'La autogestión es el corazón del arte independiente. Y muchos se quedan en su casa porque no tienen la capacidad de autogestión y tampoco hay un gestor que los convoque' comentó el músico que agregó que ' hubo que repensar el ciclo para que se adapte a esta época' pero que el solista tiene la ventaja de que puede presentarse tocando su instrumento, así que el ciclo esta vez permitió 'volver a tocar seguros, poner de relevancia a todos esos músicos que tienen discos, videos clips y también le dimos lugar a gente que está empezando'.



Montilla coincide con Fleury en que es necesario que los músicos se unan. 'Hay que trabajar la gestión colectiva, porque nuestra cultura atravesada por el capitalismo es individualista. La OMA, es la primera asociacion que nació de darnos cuenta que no podíamos estar aislados y aun así somos 10 personas pero desde la pandemia se acercó mucha más gente que en todos los 7 años anteriores', reveló el artista sobre lo que parece marcar un cambio para este 2021.