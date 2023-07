Sólo será cuestión de sentarse en la butaca y dejarse llevar, porque desde arriba del escenario, un gran equipo se ocupará de pilotear el movilizador viaje por inoxidables hits internacionales que marcaron a más de una generación. Take my breath away, Part time lover, Billie Jean, Material Girl, Take on me, son apenas algunos de los títulos que sonarán mañana domingo en el Auditorio Juan Victoria, donde Camerata San Juan -junto a sus cantantes invitados, Melisa Quiroga y Juanse Arano- estrenará "Volver a los '80", con dos funciones: a las 20 (agotada) y a las 21.30 hs (quedaban algunos lugares disponibles).



"Hace mucho queríamos hacerlo porque es una música que nosotros hemos escuchado. Enzo Pérez, el director artístico, es muy afín a ella y tiene un conocimiento profundo del estilo; y los cuarentones/cincuentones que estamos en la Camerata teníamos ganas de llegar a ese público, que son nuestros congéneres...", comentó a DIARIO DE CUYO Pablo Grosman. "Y además es una temática que no se había hecho nunca. Camerata está más volcada a la música regional, como le decimos nosotros, latinoamericana, argentina y cuyana; nació con ese objetivo, pero creo que la asignatura está aprobada con creces. Este año está cumplido nuestro compromiso con los autores sanjuaninos y con la música nacional; así que pudimos darnos el gusto de hacer ahora un concierto de estas características", agregó el concertino. "Estamos trabajando muy bien con Melisa y Juanse, que son dos cantantes excelentes que hemos tenido de invitados otras veces, pero ahora en esto que un poco es su especialidad. No es tarea sencilla entrar en clásicos que tenemos muy escuchados y montar una versión propia y con la Camerata. Y en cuanto a la propia Camerata, donde la mayoría somos músicos académicos, hay una cuestión de estilo por la que Enzo nos ha ido llevando, que nos ha obligado a despojarnos de lo más clásico y a avanzar en otros géneros como el rock y el pop. Estamos muy contentos y muy entusiasmados", se explayó el artista, que además subrayó la calidad de esta música que trascendió tiempos y espacios.



"La música de esa época es muy rica y son característicos los cantantes de altísimo nivel técnico que había en esa época, con voces particulares y excepcionales. Una canción de Prince, por ejemplo, representa un gran desafío vocal", marcó Grosman. "Es un estilo muy clásico que tiene melodía, armonía y ritmo; por eso ha perdurado. La música de los "80 se ha convertido en un clásico porque está muy bien concebida en cuanto a su calidad. Como dice Charly, la buena música tiene melodía, armonía y ritmo; y una letra que te hace bien", comparó con una sonrisa el violinista, quien en paralelo apuntó que "es un gran premio para nosotros sostener este nivel de convocatoria. Camerata es la parte visible, pero es un éxito compartido, apoyado y generado desde el seno de la Secretaría de Cultura, junto al Auditorio".



Con dos funciones prácticamente agotadas, Grosman no descartó la posibilidad de ofrecer una nueva fecha de "Volver a los "80", aunque de momento es solo una idea cuya concreción dependerá, entre otras cosas, de la propia agenda y de la disponibilidad de la sala.





DATO

Volver a los '80. Domingo, a las 20 y a las 21.30 hs, Auditorio Juan Victoria. Entradas a $500, en venta en www.tuentrada.com y en boletería de la sala.