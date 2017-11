Coldplay cierra este miércoles su gira A Head Full of Dreams en La Plata y este martes, en la primera noche de shows sorprendió a sus fans con una versión de De música ligera de Soda Stereo.

Ya había tocado el tema en Brasil e incluso en una prueba de sonido en La Plata, pero los primeros acordes de guitarra no dejaron de emocionar al público. Se escucharon después de "Hymn for The Weekend", "Fix You", "Viva la vida" y "AOAL".