"Cuando haya pasado el tiempo y ya me tapen los yuyos, les voy a seguir diciendo ¡viva Cuyo, Cuyo, Cuyo!", entonaba desde las entrañas el recordado "Gordo" Rodolfo Páez Oro. Y ese "grito de guerra" que se hizo carne entre los defensores del folclore regional vuelve a resonar de cara al primer festival que -en el mes de la tradición y en vísperas al Día de la Tonada Sanjuanina, que se celebra el 30 de este mes en homenaje a otro grande, "El Negro" Ernesto Villavicencio- tendrá al cancionero y a las danzas cuyanos como sello y protagonistas. Se trata de "San Juan celebra la Cuyanía", encuentro impulsado por el Ministerio de Turismo y Cultura a través de la dirección del Auditorio Juan Victoria, a cargo de Rolando García Gómez, que se desarrollará con entrada libre y gratuita desde el 24 al 27 de noviembre. Justamente el Auditorio será el epicentro de esta movida, tanto la sala principal como el anfiteatro Buenaventura Luna y también los jardines, donde se montarán el Escenario de Peña, un patio de comidas y una feria artesanal. Allí se lucirán destacados artistas de San Juan, Mendoza y San Luis que fueron convocados para esta primera edición del encuentro que pretende sostenerse en el tiempo, instalarse en el calendario nacional e ir mostrando en cada capítulo a distintos referentes.

"Queremos tener nuestro festival de música cuyana donde se toque solamente música cuyana, de nuestros autores".

Virginia Agote, secretaria de Cultura

"La idea es revalorizar nuestra identidad desde la música y la danza en sus formas tradicionales -principalmente la tonada, la cueca y el gato- además de las influencias que tuvo de otros estilos. Creemos que si nosotros no hacemos una propuesta para reinstalarla y darle el lugar que merece, primero entre nosotros mismos, poco la van a reconocer y a apoyar de afuera. Por eso nos pareció muy importante generar este primer festival completo, con música, danza, charlas y peña; que es regional porque hay presencias de San Luis y Mendoza, aunque el fuerte son las sanjuaninas y sanjuaninos; y que busca tener la mayor representatividad, dándole en este comienzo más lugar a lo tradicional, pero incluyendo nuevos estilos y formas", comentó a DIARIO DE CUYO Virginia Agote, secretaria de Cultura de la provincia. "Queremos tener nuestro festival de música cuyana donde se toque solamente música cuyana, de nuestros autores" acotó Agote, que destacó el "armado" de García Gómez, "conocedor del tema"; y el entusiasmo generado en el ambiente.

"No nos hace falta ir a mendigar una actuación en cualquier otro festival donde la música cuyana casi no tiene cabida".

Rolando García Gómez, director del Auditorio Juan Victoria

"Como director del Juan Victoria creo que hacer este Festival tiene que ver con la apertura que tiene desde hace ya unos años el Auditorio, donde pueden confluir todos los géneros musicales sin distinción; porque hubo un tiempo donde la música popular era como mal vista", opinó García Gómez, quien justamente coincide en que abrir las puertas del prestigioso complejo a la cuyanía es un aporte para jerarquizar estas manifestaciones culturales. "Y como músico creo que el Festival tiene varios objetivos: no dejar que se pierda esta tradición, este festejo tan nuestro; revalorizar obras de autores cuyanos y de nuestras danzas; que la gente pueda comprobar que no son aburridas y lograr un festival con fuerte identidad propia, con un sello que nos permita instalarnos a nivel nacional", expresó. "Tenemos un montón de riqueza para potenciar, no nos hace falta ir a mendigar una actuación en cualquier otro festival donde la música cuyana casi no tiene cabida", sumó el talentoso guitarrista, que también marcó la diferencia entre artistas "que han sido coherentes con su línea, aun en sus distintos estilos" y los que "se dicen cuyanos, pero cuando pasan el control de El Encón se transforman en santiagueños y ponen en un escenario algo que no tiene nada que ver con lo nuestro". Y en el mismo sentido apuntó a la falta de raíces que ostentan algunos festivales provinciales.



"En San Juan, Mendoza y San Luis tenemos autores e intérpretes para hacer dulce y a eso apuntamos, a que no sea un festival más. Pretendemos instalar un festival que tenga nuestra identidad, que sea pura y exclusivamente cuyano", concluyó García Gómez, expectante con el debut y entusiasmado con sumar nuevos cultores año a año.

PARA AGENDAR



El Festival se hará del 24 al 27 de noviembre. Sólo los días 24 y 25 habrá conciertos en la Sala principal del Auditorio, a las 21 hs. Los días 26 y 27 la celebración se realizará en el Anfiteatro Buenaventura Luna, a las 21 hs; y a las 23.30 hs se trasladará a la Peña en los jardines, con patio de comidas y feria artesanal. Los shows de Sala principal y Anfiteatro comenzarán con una proyección del video Cuyanía y una descripción del concepto de cuyanía por parte de Jorge Darío Bence, quien se encargará de la conducción junto a Pascual Recabarren. Por su parte, las Peñas estarán comandadas por Pascual Recabarren y Jorge Mestre. La entrada a todos los espectáculos es libre y gratuita. La grilla de artistas es la siguiente:





Miércoles 24

Sala del Auditorio, 21 hs: Dúo Terruño, Carlota de Belaustegui, Daniela Calderón (San Luis), Minguez-Barboza, Claudio Rojas con tributo al dúo Pelaitay-Rojas, Yanina Carrizo.





Jueves 25

Sala del Auditorio, 21 hs: Raúl de la Torre, Pocho Sosa (Mendoza), Beby Pollarolo (Mendoza), Paola Hascher, Jorge Viñas, Joathan Vera Trío y Raúl Rizo.



Viernes 26

* Anfiteatro Buenaventura Luna, 21 hs: Ballet Nuevo arte, de Carlos Illanes; Daniel Giovenco, Abelino Cantos, Gustavo Troncozo, Chango Huaqueño, Compañía de danzas Riveros-Luna, Mario Zaguirre, Los hermanos Videla, Giselle Aldeco, Nano Rodríguez y Dúo Nueva etapa (Mendoza).



* Peña, 23.30 hs: Ballet Nuevo arte, de Carlos Illanes; Compañía de danzas Riveros- Luna, Dúo Díaz-Heredia, Los Tapiales, Yunta de dos, Las guitarras sanjuaninas, Alfredo Villarroel, Los hermanos Videla, Nano Rodríguez y Vivencia de Cuyo.



Sábado 27



* Anfiteatro Buenaventura Luna, 21 hs: Compañía de danzas Riveros-Luna, Las voces del Chorrillero (San Luis), Jorge Darío Recabarren, Los Gajos de Pinono, Daniel "Lechu" García, Ballet Nuevo arte, de Carlos Illanes; Los caballeros de la guitarra, Los Lucero de Jáchal, Trébol mercedino (San Luis), Ernestito Villavicencio, Bohemios.com. Clase abierta de coreografías tradicionales cuyanas.



* Peña, 23.30 hs: Compañía de danzas Riveros-Luna, Ernestito Villavicencio, Los caballeros de la guitarra, Ángel Dávila, Ariel Castro, Los gajos de Pinono, Los Heber, Las voces del chorrillero (San Luis), Vivencias de Cuyo, Daniel "Lechu" García, Dúo Lucero-Paz. Clase abierta de coreografías tradicionales cuyanas.