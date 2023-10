"¡Emocionada y agradecida por compartir esta noticia con todos ustedes! Hoy quiero anunciar con mucha alegría que he sido seleccionada para continuar en el Coro Nacional de Ciegos con un puntaje de 93.8 en las audiciones. Es un honor y un privilegio formar parte de esta increíble comunidad de talentosos artistas. ¡Estoy lista para comenzar esta emocionante aventura...!", posteó en su cuenta de Facebook, Fátima Garro. Ella y Guadalupe Rodríguez, ambas cantantes sanjuaninas, ingresaron al cuerpo estable del Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, luego de ganar el concurso público de admisión celebrado hace una semana.

La artista de San Martín estaba siguiendo diferentes instancias para poder ingresar desde 2018. Ante el primer concurso no pudo lograrlo, luego volvió a intentar en 2019 y en 2022, logró un contrato transitorio que vence en diciembre. Por eso, ante una nueva convocatoria, la joven rindió el examen que consistió en tres etapas. De un total de 27 aspirantes de todo el país, lograron ingresar 16, entre ellos Fátima y Guadalupe, que aprobaron todas las pruebas.

"Cuando estaba en la sala rindiendo, un montón de cosas me cruzaban por la cabeza. Aprobar el examen significaba una estabilidad que necesito para mi futuro y de no aprobarlo, tenía que volver a San Juan y representaría todo un retroceso para mi carrera. En el momento de rendir, traté de tranquilizarme y enfocarme en lo importante, que era la partitura. Todavía no caigo, recién de a poco estoy teniendo consciencia y siento que gané algo muy fuerte", dijo a DIARIO DE CUYO Fátima, que hace más de un año reside en Buenos Aires. Con su voz de soprano, interpretó "Por qué cantamos", de un poema de Mario Benedetti y música de Alberto Favero.

Por su parte, Guadalupe realizó una diplomatura que la da la Asociación Amigos del Coro Polifónico. Gracias a que Fátima difundió la convocatoria en la Asociación de Ciegos de San Juan a principios de este año, Guadalupe se enteró y se inscribió. Comenzó en abril y en pocos meses, adquirió los conocimientos necesarios para concursar, obteniendo un puntaje de 95.1 en su rendimiento académico.

"Esto me sirvió mucho y me abrió la cabeza, estoy muy feliz por el esfuerzo que hice. Nunca imagine llegar hasta acá realmente", expresó a este medio la joven de 23 años de edad, quien interpretó "Caro mio ben (Arietta)", del compositor napolitano Gioseppe Giordani. Guadalupe se preparó en el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ y esta base fue provechosa para defenderse ahora en la audición. Hace seis meses reside en el Instituto Román Rosell, de San Isidro, y allí estudia para la diplomatura. Cuando lleguen los nombramientos, el año que viene, Rodríguez podrá integrarse a los ensayos del coro. "Tengo compañeros y amistades que me ayudan mucho en el día a día. Voy teniendo más confianza en mí y demuestra que nosotras, que no vemos, podemos estar de igual a igual ante personas que si ven", dijo.

El coro -creado en 1947- cuenta actualmente con un pianista, 58 coreutas, 12 copistas, un dictante y 6 asistentes técnicos, más el director Osvaldo Manzanelli, con un total de 78 miembros.