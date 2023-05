Mientras Mauro Icardi presentaba pruebas en las redes sociales para asegurar que no había sido infiel, Wanda Nara no se anduvo con vueltas y confirmó en un vivo de Instagram la separación con el padre de sus hijas Isabella y Francesa. La conductora de Masterchef participó de una transmisión con su hermana Zaira y allí las dos reconocieron estar separadas, ella del futbolista del Galatasaray y la morocha del polista Facundo Pieres.

“¿Están de novias?”, leyó Wanda la pregunta de un seguidor, y las dos negaron con sus gestos y sus voces. Y por si quedaban dudas, Zaira miró a su hermana y repitió en voz alta otra de las preguntas. “¿Wan, estás separada?”. La respuesta fue clara. “Estoy separada”, señaló, reafirmándolo con el movimiento de su cabeza.

Al rato que se viralizaran estas declaraciones, Mauro Icardi se manifestó en las redes desde Turquía. Cada vez más atento al juego mediático, el delantero subió una foto junto a la conductora, tomando unos mates, con una leyenda que abría el camino a las interpretaciones. “Mi novela turca. O argentina”, escribió el futbolista con ironía, y una serie de emojis que acompañaban la publicación: una televisión, un mate y dos corazones.

En este panorama, en LAM (América) fueron a buscar a Wanda a la salida de las grabaciones de Masterchef para preguntarle por el revuelo que habían causado sus declaraciones junto a su hermana. “Te escuché decir ‘estoy separada’”, le planteó el notero Sebastián Sposato en busca de la confirmación. “LAM. Le mando un beso a Angelito”, respondió, evasiva, la empresaria con un saludo al conductor.

Después de hablar de los rumores que la ubican en la conducción de la próxima edición de los premios Martín Fierro junto a Marley: ”Es un amigo con el que nos miramos y ya nos entendemos. Hicimos programas en circunstancias muy complicadas, y nos entendemos eso es fundamental”, señaló, y no quiso entrar en polémicas con otros conductores que se mencionaron, incluido Santiago del Moro. “Tengo entendido que estoy en Masterchef por él, fue una de las personas que confió en mí”, aseguró.

Consultada sobre su relación con L-Gante, y lo que podría pasar luego de confirmar su separación de Icardi, la conductora le bajó los decibeles a los rumores: “Soy muy amiga de Elián, y yo sí creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Puedo dormir en la misma cama con él y no pasa nada”, señaló, y confió que sea un sentimiento de ambas partes. “Somos muy amigos. Quiero mucho a su familia, él quiere mucho a mi familia. Compartimos momentos y tenemos muy buena onda”, afirmó.

También se refirió a la edición de la fiesta Bresh de la semana pasada, en la que coincidió con la China Suárez. “La vi que estaba ahí. Yo llegué primera y después llegaron todos”, recordó. Y habló puntualmente de la actriz, cuyo affaire con Icardi inició los problemas de pareja, “No tengo problema con nadie, pierdo la memoria fácil si no fuera por ustedes que me lo recuerdan todo el tiempo”, señaló con un dejo de ironía, y aseguró que no tendría problemas en trabajar con ella.

Por último, no quiso opinar del posteo de Mauro Icardi, que había publicado una foto junto a ella con la leyenda. “Mi novela turca. O argentina”. “No vi nada”, sentenció.