Costa está lista para aterrizar en San Juan en el marco de su primera gira por el interior del país. Será este jueves 19 en el Teatro Sarmiento. La conocida humorista y panelista estrenó este año "Costa presidenta. Ballotage', una comedia que no tiene "nada de político' aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO. Con una larga trayectoria antes de su irrupción en TV, decidió mantener su apellido como nombre artístico cuando comenzó en el under porteño haciendo sus monólogos en un bar gay. Luego, pasaron algunos años y la vida y su suerte -como dice ella- le pusieron en el camino a las personas indicadas que le abrieron las puertas a espacios importantes donde pudo desarrollarse y mantenerse a fuerza de talento. Desde 2017 forma parte de El club del Moro que se emite por La 100 y en televisión es actualmente panelista en Cortá por Lozano.



- ¿Tu primera vez en San Juan?

- Sí, será mi debut. Yo digo que los sueños se cumplen y el mío de hacer gira por todo el país se esta cumpliendo. Trabajo hace muchos años, por suerte, pero nunca había logrado salir de Buenos Aires con mis espectáculos.



- ¿De que se trata?

- Nada político. Contamos una historia donde hay tres malvados muy ricos, que quieren ser más ricos y deciden meterse en el Estado; para eso tienen que poner a la presidenta. Me eligen a mí, durante toda la obra me hacen de todo para sacarme, pero no pueden.



- Entonces es una sátira política...

- ¡Claro! Si los que presiden el país son los poderosos no los políticos, los políticos son sus ejecutores. En el mundo entero es así, los dueños del mundo son las corporaciones. En el espectáculo, de lo que me doy cuenta es que yo presidenta nunca quise ser, que lo que quiero ser es ser artista y me quedo con eso.



- ¿Cómo vivís tu presente artístico y en los medios?

-Yo estoy trabajando en lugares muy importantes y con mucha alegría. Trabajo a la mañana con Santi (Del Moro), a la tarde en Telefe con Vero Lozano y los fines de semana estoy de gira con mi espectáculo... todo con felicidad, con éxito. Porque el éxito para mí es hacer lo que a me gusta y yo hace muchos años que hago lo que a mí me gusta. Si algo me faltaba para completar la felicidad era recorrer el país con mi espectáculo, que siempre me preguntan cuál era mi sueño, bueno, éste era y lo estamos logrando con mucha alegría.



- ¿Cuándo te animaste a encabezar tu propio espectáculo?

- Como todo en mi vida se da por... no sé si es la palabra... por error. Yo trabajé muchos años en el under, en discos, pubs, bien desde el principio. Tenía 22 años y tenía mi propio show. Primer espectáculo que protagonicé en teatro, el día del debut no vino nadie. Un amigo mío llama al dueño del teatro Maipo, Lino Patalano y le dice: "Ayudá a esta mujer, que está muy deprimida, presentale un productor que le venda el espectáculo, que le haga gira en dos o tres lugares', y Lino le dice " Y por qué lo va a hacer en gira, si lo puede hacer en el Maipo?'' Y así debuté yo en el Maipo... así, de extraordinario.



- ¿Sentís que tuviste algunas personas que te abrieron el camino?

- Tuve mucha suerte. La primera persona importante mediáticamente que confió en mí fue Flavio Mendoza, fue él quien me llevó a la televisión, él me llevó al Bailando. Después Lizzy (Tagliani) y Santi (Del Moro)... tuve como estas grandes oportunidades que me permitieron vivir mejor de lo que vivía y hacerme conocida. ¿Yo tengo talento? Obviamente lo tengo, pero también tuve buena gente que fue generosa conmigo y me dio sus plataformas para que la gente me conozca. Siempre voy a ser agradecida.



- Muchos tienen talento y no llegan ¿Qué crees que vieron en vos, además del talento?

- Creo que saben que soy una persona honesta y laburante. Yo me vine de Córdoba con una mano atrás y otras adelante y todo lo que tengo lo tengo por mi laburo. Entonces creo que antes que nada piensan en eso, que tengo una capacidad de trabajo. Entonces si tienen un proyecto, piensan: "Costa, que no va a faltar, que no va a fallar'. Eso ¿entendés?. Las formas también son importantes. Además ellos saben que amo esta profesión, yo no tengo nada mejor que hacer que estar arriba del escenario. No me da lo mismo hacer una función o no.



- ¿Cómo definís tu estilo de panelista?

- Yo me divierto, el día que me deje de divertir me dedico a otra cosa. Empecé a ser panelista en el Intratables, el programa político más importante de la Argentina, imaginate si no me curtí ahí!. Yo me di cuenta lo que era ser conocida cuando un día entre a un kiosco y un señor me dijo: "Vos pensás muy bien, me gusta'. Entonces yo trato que ser incisiva, mordaz y no mentir, que es muy difícil.



- ¿Cómo manejaste el hecho de no caer en la tentación de la notoriedad fácil... los escándalos?

- En eso tiene que ver Lino Patalano. Un día volví de Mar del Plata y le dije "Yo quiero ser famosa!' y Lino me contestó : "Si querés, yo te hago famosa mañana, te siento en todos los programas y pasado mañana... ¿qué hacemos?'. Otra vez había un quilombo mediático con otra trans y Santiago me dijo: "Nunca vos te pelees en televisión. Nunca, porque todo lo que construiste lo vas a perder en una tarde. Es un juego que te sale bien, porque sabes pelear, peleaste toda la vida, pero alimentas a los demás y a vos no te va a dar nada'. Entonces, la verdad que cuando tengo la tentación pienso que Santi tiene razón. Es un juego muy peligroso que a mí me sale muy bien.



- Hablando de diversidad sexual ¿Comparás la Argentina de hoy con la de tus inicios?

- Cuando yo empecé hace 20 años, si tenías nombre de mujer no te dejaban subir al escenario, imaginate. Cambió el mundo, cambió la vida, ha cambiado para mejor. Pero ojo, que los discursos de odio están a la vuelta de la esquina y pueden volver en cualquier momento, hay que estar siempre atenta, y no solo en Argentina, es en el mundo entero. Con esta mentira de la ideología de género... No puedo creer que en este país se discuta la ESI. Cualquiera que esté en contra de la Educación Sexual Integral está garantizando los abusos infantiles. No puedo creerlo, hay cuestiones que tendrían que estar saldadas en este país. Cuando dicen "con mis hijos, ideología de genero no', pienso que no tiene nada que ver una cosa con otra, que cuanto más información hay, hay más libertad, sexual, económica... todas. El problema no es el político que lo plantea, el problema es la gente que lo repite.



- ¿Considerás que pudiste trascender la cuestión de género?

- La gente no anda diciendo todo el tiempo "soy hombre', "soy mujer'. Yo laburo. Hay gente labura porque es trans. Yo no. Yo laburo porque soy talentosa. Y como no le debo nada a nadie... de mí pueden decir cualquier cosa, pero no que alguien me puso en tal lugar porque esta chica dio pena. El laburo más difícil que tuvimos con Lizzy fue desexualizarnos. La gente cuando nos ve, no piensa "Ah, es travesti', no, piensan "Qué graciosas son estas minas, qué laburantes', ese fue el mejor laburo. Mira vos... quién hubiera imaginado, el programa más visto de la televisión argentina, conducido por una trans.



El dato

"Costa presidenta. Ballotage'. Costa, Celeste Campos, Pablo Sultani, Victoriano Pololla, Damián Bravo. Jueves 19 de octubre. 21 hs, en Teatro Sarmiento. Entradas: $4500, 5500 en entradaweb.com