Por Leonardo Muro

En 2021 a-ha lanzó un film documental “The Movie”, donde contaban la historia de la banda, desde el pre a-ha con el grupo Bridges hasta la actualidad, allí se podía ver y escuchar a los protagonistas contando sus propias vivencias, las idas y vueltas de Noruega a inglaterra entre 1981 y 1982, su época de pobreza londinense, el primer contrato con Warner en 1983 y la mala suerte de “Take On Me” hasta que grabaron la versión definitiva en 1985, que sumada a su innovador video dio vuelta la racha y se convirtieron en un suceso internacional. La carrera de la banda y lo que los unió como trío nunca fue la amistad sino la música, es por ello que no pueden permanecer juntos por largos períodos ni es tarea sencilla trabajar en un estudio de grabación. A eso se suman los resentimientos que fueron agregando los años como la falta de reconocimiento a la labor del tecladista Magne Furuholmen, quien siente que todos los créditos creativos siempre se los lleva Pål Waaktaar-Savoy, de hecho, tan importante fue el rol de Magne en la carrera de la banda desde el principio, que fue él quien compuso el famoso riff de “Take On Me” cuando tenía 14 años. Magne también se queja de que Pål trabaja psicológicamente a todos, de manera tal que termina siempre saliéndose con la suya. En un momento del documental Pål cuenta que quiere grabar un nuevo disco con a-ha porque tiene material suficiente para hacerlo y al mismo tiempo Magne asegura que no volverá a grabar un disco de estudio en la banda. Considerando que tras decir eso grabaron “True North”, estamos en condiciones de confirmar que Magne tiene razón, Pål termina saliéndose con la suya. De las 12 canciones que integran el disco, la mita fue compuesta por Pål y la otra mitad por Magne, siendo cada uno el productor de sus propias canciones.

“True North” fue grabado en directo en noviembre del año pasado acompañados por la Orquesta Filarmónica de Noruega que dirije Anders Elijas, a poco menos de 90 kilómetros, sobre el Círculo Polar Ártico, en la localidad de Bodø, al norte de Noruega.

Recorrer este nuevo trabajo de a-ha es un verdadero placer, no van a encontrar canciones como “Take On Me” o alguno de esos éxitos pop bailables de los 80s, este es el verdadero corazón de a-ha latiendo a pecho abierto.

Abre el disco “I’m In”, guitarra acústica, piano, la orquesta y el icónico falsete de Morten Harket con una letra esperanzadora que alienta a superar las dificultades sin detenerse ante la adversidad “Nunca te rindas, nunca te detengas, no dejes que nos separen, ellos creen que pueden ganar”. Luego contrastan con el jazz-pop de “Hunter In The Hills” que bien podría musicalizar alguna escena que muestre a James Bond como un bon vivant, saga a la que ya prestaron su música en 1987. “As If” los devuelve al pop, aquí con orquesta, piano de cola y una poderosa melodía.

Avanza el disco y llega la canción que da nombre a esta producción, es inevitable reconocer a “Stay On These Roads” (1988) en esta dramática balada romántica “Navegaremos hasta el fin del mundo, pero los buenos marineros siempre regresan, así que aférrate a la esperanza y reza”.

Tanto en “Forest For The Trees” como en “Make Me Understand” nos llevan por unos minutos nuevamente a los 80s. “Bluest Of Blue” comienza como un folk que luego se transforma en una balada medio tiempo que encuentra a Morten y Magne cantando a dúo sobre violoncelos.

“You Have What It Takes” es una espaciosa balada construida sobre la base de una guitarra acústica a la que se suman las cuerdas frotadas de la orquesta y la sedosa voz de Harket.

“True North” es un disco pop para adultos de una banda muy exigente con cada proyecto que encara, tiene grandes arreglos creados con muy buen gusto, es desbordante de armonías y gran criterio artístico.

Sé que voy a recurrir a un lugar común, pero si este disco fuera vino embriagaría no por el alcohol sino por sus tonalidades, sus características y virtudes. Es ese vino que cuando llega al paladar se expande, invade con sutileza por su aroma y convierte la escucha en una experiencia placentera.

a-ha volvió con un gran disco, y hablando de vinos, es un muy buen motivo para brindar.