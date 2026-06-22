Adiós al genio detrás de Friends: murió James Burrows

El fallecimiento del legendario director, a los 85 años, conmueve a Hollywood y deja un vacío en la historia de la famosa comedia.

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La televisión estadounidense continúa con los homenajes a quien fue una de sus mentes más brillantes: el director James Burrows, que falleció a los 85 años. Mientras tanto, las estrellas que trabajaron con él, recuerdan en redes y programas, a este pionero de las comedias multicámara y responsable de éxitos como Friends.

Burrows -quien falleció el 19 de junio, aunque la noticia trascendió en las últimas horas- transformó el género de la comedia de situación y dejó una marca imborrable en la cultura popular gracias a producciones memorables como, entre otras, Cheers, Taxi, Frasier y el emblemático episodio piloto de Friends, que verdaderamente marcó la impronta y el rumbo de la tira, a la que volvió en varias oportunidades.

Burrows dirigió más de 1.000 episodios de televisión, un hito que le valió el tributo de la cadena NBC hace una década Burrows dirigió más de 1.000 episodios de televisión, un hito que le valió el tributo de la cadena NBC hace una década

El impacto de su partida resonó fuertemente en Hollywood, motivando sentidos homenajes de numerosas estrellas que compartieron el set con el realizador, quien cosechó 11 premios Emmy a lo largo de su prolífica carrera y se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo de nuevos talentos de la actuación.

Jennifer Aniston: "Fue una figura paterna para mí" Entre los tributos más emotivos se cuenta el de Jennifer Aniston, quien utilizó sus redes sociales para expresar el inmenso dolor que le causa perder a quien consideraba un protector y guía, tanto en el plano personal como en el profesional, refiriéndose a él cariñosamente como "papá Burrows".