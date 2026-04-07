    • 7 de abril de 2026 - 12:41

    Adiós a Juan "el Negro" Ortega: otra vez la música está de luto en San Juan

    El artista, que trazó huella en el folclore, falleció a los 65 años, en su hogar. Sus restos son velados en Cochería San Ramón.

    Juan Ortega dejó su sello en la música de San Juan

    Juan Ortega dejó su sello en la música de San Juan

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cultura de San Juan despide con pesar a un amante de la música, Juan “el Negro” Ortega. De los precursores del rock local, cultor del folclore andino y del tango (en especial junto a su fallecida compañera, Mirtha Abramavicius), su versatilidad como guitarrista y flautista lo consolidó como una figura del ambiente artístico provincial.

    Leé además

    La agenda cultural de San Juan propone, entre otras cosas, “Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo”, del compositor barroco Alessandro Stradella.

    Agenda Cultural de San Juan: un jueves de arte y tradición
    nico de tracy llega a san juan con su nuevo show de stand up purga: cuando se presenta y como comprar las entradas

    Nico de Tracy llega a San Juan con su nuevo show de stand up 'PURGA': cuándo se presenta y cómo comprar las entradas
    image
    Con Fernando Musu

    Con Fernando Musu

    Hijo de padres jachalleros, aficionados al canto y a la música, heredó no sólo el amor por el arte, también la guitarra de su padre, Reynaldo Gaspar, amigo de Jorge Cafrune. "El Negro" inició su camino en el grupo de rock Astral, pero con el tiempo, su búsqueda lo llevó hacia las raíces. En ese tren, el artista -que también se destacó por su compromiso social y político- integró y formó grupos emblemáticos como Puca Huara, Kacharpari, Grito Andino, Ensamble Contemporáneo Andino, Ceibal y Ahura Va, entre otros.

    image
    Juan, con amigos, Abelino Cantos y Daniel Giovenco

    Juan, con amigos, Abelino Cantos y Daniel Giovenco

    Talentoso, sensible, intuitivo y parco para las cámaras y las "figuraciones", Ortega llegó a musicalizar incluso un poema de Tejada Gómez, con el visto bueno del propio compositor. Se trata de Primera Soledad, que luego sería interpretado por figuras de la talla de Suna Rocha y Teresa Parodi.

    En diálogo con DIARIO DE CUYO, desde Jáchal, su hermana Francisca brindó detalles sobre su partida. "Él padecía una cirrosis de larga data; con el tiempo se fue acrecentando la sintomatología, ha estado muy delicado desde hace aproximadamente un año y ya no resistió más. De todos modos aún en su dolor, siempre su expresión fue de valentía ante todo", comentó; y precisó que se encontraba en su casa, al cuidado de otros hermanos. "Soñaba mejorar y volver a tocar la guitarra que heredó de nuestro padre, por algún lugar del cielo andarán de serenata, se apreciaban mucho ambos", agregó sobre Juan, que tenía 65 años.

    image
    "El Negro", con Mirtha

    "El Negro", con Mirtha

    Adiós en redes sociales

    Las redes sociales se hicieron eco de la tristeza de familiares, colegas y amigos, que despiden con sus mensajes a Juan. Entre ellos, algunos como estos:

    "Las estrellas brillan para tí, siempre estás conmigo, gracias a la vida por regalarme el honor de ser tu hermana, hasta un nuevo encuentro querido Juan Manuel..." Francisca Ortega (hermana)

    "Esta madrugada me rocío la tristeza al caer este frío de despedida. No he podido visitarte Juan, no xq no quisiera sino x esas fallas al pensar que el tiempo es lo que nos sobra. Me tenías cariño xq solo hablábamos d música, solo queríamos intentar hacer música lo mejor q nos saliera. Si que estoy despidiendo personas que no imaginaria despedir. Me saludaste tantos años x mi cumple con esa imagen del racimo de corchos de vino, y firmadas diciendo Mirtha y Juan que ya sellabas que iban a buscar el infinito juntos. Imagino que este tiempo que pasó, averiguabas con el soplido de tu quena a dnd fue el aroma de tu amada, para ahora saber x dónde irla a buscar. Hasta siempre y mis últimos días Juan" Maxi Arévalo

    "QEPD querido Negro" Luis Cravero

    "Buen viaje hermano querido, fuerte abrazo" Rafael Rodríguez Del Cid

    "Buen viaje negro Juan! Gracias por tu amistad y tus vivencias! Paz y música para tu alma!" Eduardo Andrés

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La vida de Ronaldinho, uno de los jugadores y talentos más grandes del fútbol, llega a la pantalla. 

    Ronaldinho al desnudo: Netflix lanzó el tráiler de la serie sobre el astro brasileño

    Por Redacción Diario de Cuyo
    zoe gotusso: siempre me senti con la libertad de hacer lo que se me da la gana

    Zoe Gotusso: "Siempre me sentí con la libertad de hacer lo que se me da la gana"

    Por Estela Ruiz M.
    Netflix recibe a Caro Pardíaco, con su Mercurio retrógrado, sus clases de moda, sus selfies y mucho más...

    ¡Mirá quién llega a Netflix! Una "milipili" consagrada debuta con serie propia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Belén Ramet: cantante y estudiosa de los sonidos de su tierra, desplegará su talento por primera vez en la Feria Internacional del libro, el mes próximo

    Belén Ramet, invitada por Perú para llevar su voz a la Feria del Libro

    Por Estela Ruiz M.