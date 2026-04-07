Adiós a Juan "el Negro" Ortega: otra vez la música está de luto en San Juan

La cultura de San Juan despide con pesar a un amante de la música, Juan “el Negro” Ortega. De los precursores del rock local, cultor del folclore andino y del tango (en especial junto a su fallecida compañera, Mirtha Abramavicius), su versatilidad como guitarrista y flautista lo consolidó como una figura del ambiente artístico provincial.
Hijo de padres jachalleros, aficionados al canto y a la música, heredó no sólo el amor por el arte, también la guitarra de su padre, Reynaldo Gaspar, amigo de Jorge Cafrune. "El Negro" inició su camino en el grupo de rock Astral, pero con el tiempo, su búsqueda lo llevó hacia las raíces. En ese tren, el artista -que también se destacó por su compromiso social y político- integró y formó grupos emblemáticos como Puca Huara, Kacharpari, Grito Andino,Ensamble Contemporáneo Andino, Ceibal y Ahura Va, entre otros.
Talentoso, sensible, intuitivo y parco para las cámaras y las "figuraciones", Ortega llegó a musicalizar incluso un poema de Tejada Gómez, con el visto bueno del propio compositor. Se trata de Primera Soledad, que luego sería interpretado por figuras de la talla de Suna Rocha y Teresa Parodi.
En diálogo con DIARIO DE CUYO, desde Jáchal, su hermana Francisca brindó detalles sobre su partida. "Él padecía una cirrosis de larga data; con el tiempo se fue acrecentando la sintomatología, ha estado muy delicado desde hace aproximadamente un año y ya no resistió más. De todos modos aún en su dolor, siempre su expresión fue de valentía ante todo", comentó; y precisó que se encontraba en su casa, al cuidado de otros hermanos. "Soñaba mejorar y volver a tocar la guitarra que heredó de nuestro padre, por algún lugar del cielo andarán de serenata, se apreciaban mucho ambos", agregó sobre Juan, que tenía 65 años.
Las redes sociales se hicieron eco de la tristeza de familiares, colegas y amigos, que despiden con sus mensajes a Juan. Entre ellos, algunos como estos:
"Las estrellas brillan para tí, siempre estás conmigo, gracias a la vida por regalarme el honor de ser tu hermana, hasta un nuevo encuentro querido Juan Manuel..." Francisca Ortega (hermana)
"Esta madrugada me rocío la tristeza al caer este frío de despedida. No he podido visitarte Juan, no xq no quisiera sino x esas fallas al pensar que el tiempo es lo que nos sobra. Me tenías cariño xq solo hablábamos d música, solo queríamos intentar hacer música lo mejor q nos saliera. Si que estoy despidiendo personas que no imaginaria despedir. Me saludaste tantos años x mi cumple con esa imagen del racimo de corchos de vino, y firmadas diciendo Mirtha y Juan que ya sellabas que iban a buscar el infinito juntos. Imagino que este tiempo que pasó, averiguabas con el soplido de tu quena a dnd fue el aroma de tu amada, para ahora saber x dónde irla a buscar. Hasta siempre y mis últimos días Juan" Maxi Arévalo
"QEPD querido Negro" Luis Cravero
"Buen viaje hermano querido, fuerte abrazo" Rafael Rodríguez Del Cid
"Buen viaje negro Juan! Gracias por tu amistad y tus vivencias! Paz y música para tu alma!" Eduardo Andrés