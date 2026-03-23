Adiós a Rómulo Berruti, el hombre que enseñó a ver cine en la televisión

Con su programa Función Privada -junto a Carlos Morelli- acercó el séptimo arte a los hogares argentinos.

Hoy lunes trascendió una lamentable noticia que entristeció a los amantes del séptimo arte, sobre todo a los que ya peinan canas. Son, seguramente, los que recordarán a Rómulo Berruti, el periodista que transformó el living de los argentinos en una sala de cine de autor, quien falleció el domingo pasado.

El especialista, que tenía 88 años, no era solo un hombre que hablaba de películas; era un puente entre el conocimiento y la calidez de una charla de café. Junto a su inseparable colega Carlos Morelli, creó un hito de la pantalla chica: Función Privada.

La noticia, confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Argentores, marca el fin de una era para la crítica cinematográfica y también para el periodismo cultural, cuya misión, según Berruti, no era solo informar, sino también formar al espectador.

Un programa de televisión distinto Nacido en los albores de la democracia, en 1983, Función Privada no fue un ciclo más. Con los acordes de Amarcord de Nino Rota como cortina musical, la dupla Berruti-Morelli logró algo impensado para la época: masificar el cine de autor. Durante 18 años ininterrumpidos —primero en el viejo ATC y luego en la señal Space— rescataron joyas del cine nacional como La guerra gaucha y presentaron al público local a directores internacionales de la talla de Pedro Almodóvar, poniéndolas a disposición de la gente de manera muy accesible y atractiva.

Una vida entre tintas y telones El destino de Rómulo parecía marcado desde la infancia. Sobrino del dramaturgo Alejandro Berruti, creció entre tragedias shakesperianas en los teatros porteños. Esa "infancia bipolar", como él la definía —repartida entre el rigor del colegio marista y las luces de la escena nocturna—, forjó la particular mirada que quien también tuvo una trayectoria gráfica idestacada.