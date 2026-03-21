Agenda Cultural de San Juan: el sábado 21 trae una cartelera muy tentadora

Este 21 de marzo, la Agenda Cultural de San Juan se convierte en una gran marquesina de espectáculos. Los amantes de la música podrán elegir entre el FestiBach de Otoño, el show de Vox Popurrí o noches de rock, tango y folclore.
Habrá espectáculos para todos los gustos, desde música clásica a cuarteto y cumbia; desde flamenco a danza contemporána, títeres, fiestas populares y mucho más.
La jornada destaca también por grandes celebraciones: la Fiesta de la Uva y el Deporte, la Fiesta Provincial de la Vendimia y el Carnaval de la Familia. Además, habrá ferias de artesanos, muestras de artes visuales y actividades inclusivas por el Día del Síndrome de Down. Desde el circuito de museos hasta las peñas, será un sábado muy atractivo para quienes buscan opciones de diversión.
Concierto inclusivo. Día Mundial del Síndrome de Down. 12:00 h, concierto accesible con músicos del espacio ECOS. Hall principal del TB, entrada libre y gratuita.
Noche de solistas. Con la Orquesta Municipal. A las 19:00 h, Centro Cultural de Media Agua (Sarmiento). Gratis
Lado Oscuro - Lux. Escuchá en vinilo a oscuras. Desde las 20:00 h en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste) Entradas por Avantti
FestiBach de Otoño. Programa: Recorrido por las grandes obras de Bach, a cargo de la soprano Sibylla Rubens y el clavecinista Nikolai Ott. Acompañamiento de la Orquesta Escuela. A las 21:00 h en Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entrada: $10.000 en boletería del teatro y en TuEntrada.com
Vox Popurrí. El trío trae su show FanFarria, al latido de un compás, ganador del Estrella de Mar a Musical original. A las 21:30 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas en entradaweb
David Santana. A las 22:00 en Chill Bar (Av. Libertador San Martín 1870 oeste)
Carnaval rockebrio. Mugas y bandas de rock: La bestia rock y Yo soy yo. A las 22:00 h en El Bar del Titi (Av. España Sur 487, Villa Krause)
Vía 66 rock. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11, a 500 mts de Ruta 40) Reservas: 2644992928. Der. de show $4000
Bad Mojo. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte, entre San Luis y Av. Libertador San Martín, Capital)
Aura. A las 22:00 en el Chalet El Gringo (Media Agua)
Vibra Nova. A las 22:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza y Laprida, Rawson)
Adriana Miranda. A las 22:00 h en Cipriano Lateral (Lateral Oeste de Avenida Circunvalación 57) Reservas al 2645126732
Guadalupe de la Fuente y Valentín Cora. A las 22:00 h en Il Pilonte (Meglioli159 sur) Der. a show $4000
La Rock-Era. Rock nacional. A las 22:00 h en Vintage Club (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Paseo Oeste; Rivadavia)
Dúo Díaz-Heredia. Folclore. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)
Tango y chamuyo. Música y humor, con Aixa González García. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1790 oeste) Reservas al 2644194896
Peña Mestiza. Rock Cheroga Pop. A las 22:30 en Cipriano (Av. Hipólito Yrigoyen y Lateral este de Circunvalación, Santa Lucía)
Fernanda Sánchez. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral Este de circunvalación 618 antes de Ignacio de la Roza)
Raúl Astorga. A las 22:30 h en La posta del encuentro. Reservas 2644181784
Vintage. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)
Punk show! Con Delmate, Criacuervo, Cachetazo nocturno (Mendoza).A las 23:30 h en Breaking Beer
Omega. A las 00:00 h en El Patio (ex Olivia, General Acha y Ruta 40 Km)
El Riojanazo. A las 00.00 h en Club Atenas (Pocito)
Pepo Lara. A las 00:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1358 sur)
El Dipy. A las 00:00 en Way (Lateral de Ruta antes de Makro)
El Súper grupo Manzana y El Yeyo. A las 00:00 h en Complejo La Finca (Colon s/n, Caucete)
Cierre del taller coreográfico y clase abierta de Ariel Caramés. A las 13:00 h en el Teatro del Bicentenario. Entrada gratuita.
Feria flamenca. Con compañía Echar raíces e Instituto Ohanes. Desde las 21:00 h en Patio Gastronómico Olmos (Angaco)
Fiesta de la uva y el deporte. 21 y 22 de marzo, desde las 21:00 h en Club Unión deportiva La Chimbera (25 de mayo). Hoy actúan Jenifer Rosales, escuela de danzas Yhabal, academia de danzas Tradiciones Cuyanas, Somos Huella, Franco Lucero, Arrieros del Cauce y Ariel Mendoza.
Fiesta del carnaval de la vendimia y la familia. Y Feria de la integración. Con más de 100 artesanos y emprendedores, shows artísticos, conmemoración del Mes de la Mujer, sorteo especial para las mujeres, exhibición de comparsas y músicos locales, y el cierre con chaya de El Riojano. Desde las 16:00 h. Comparsas desde las 20:00 h. En Plaza Independencia (9 de Julio)
Fiesta en honor al Cura Brochero. Desde las 17:00 h, cabalgata al Mirador (desde el Monumento al gaucho), 17:30 Procesión, 18:00 h Santa Misa en el mirador y bendición de la reliquia. 19:30 h Serenata, con Facundo Mateo, Herencia Huayra, Hermanos Espejo. Academias Raíces de Cuyo y Tudcum tierra de tradiciones. 00:00 h, desconcentración. Mirador Curita Brochero, Bella Vista (Iglesia)
Fiesta provincial de la Vendimia. Bendición de frutos, shows de Hermanos Domínguez, Nuevo Encuentro, Vivencias de Cuyo, Alexis Thebaul, Banda La Joda. Elección de la reina. Desde las 21:00 h en Predio Ferial Punta del Médano (Sarmiento) Gratis
San Juan en otoño. Shows de Gisella Aldeco, Caile, El 750, Mateo Pintor, Malambo Amazonas, Ballet San Juan nuestro tiempo, Ballet Sembrando ilusiones, DJ Javi Gon. Paseo de artesanos y patio gastronómico. Desde las 20:00 h en la Plaza Yrigoyen (Plaza de la joroba, Gral. Acha y 9 de julio). Gratis
Iglesia desde adentro. Academias de danzas Farah, Taller danzarte, Danza de los pueblos, Sentimientos de danza, Tudcum tierra de tradiciones. Shows de Betina Cáceres, Hermanos Espejo, El rejunte sureño, Nuevo Tiempo, Armando Bo, Los sobrevivientes del bisturí, Orión, Yanet Munizaga, Es lo que hay, Banda amistad. Desde las 14:00. Predio Los Manantiales (Iglesia)
Feria Paseo Cantoni. Emprendedores, diseñadores, gastronomía, música en vivo, arte. De 18:00 a 22:00 h, Chalet Cantoni Casa Cultural
Feria inclusiva. Artesanos, emprendedores, productores. Shows en vivo, exposiciones de arte. De 19:00 a 23:00 h, Plaza Madre Universal (Rivadavia) Gratis
Expo Albardón. Feria artesanal, productos regionales, shows. A las 19:00 h en el Parque Latinoamericano de Albardón, gratis.
Día del títere. Obras, muestra y música en vivo. Funciones de: La ratita y el ratón, El pirata parche negro y Firulais. Desde las 18:00 h en Sal TeS (Ju Entrada general $15.000, promo 2x$20.000
Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.
En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 h y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Hoy, visita guiada única, a las 19 h. Entrada libre y gratuita
Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita.
Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco
Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Centro Ambiental Anchipurac. Exposición sobre consumo responsable, a cargo del artista plástico Héctor Salinas, con 7 obras realizadas a partir de materiales reutilizados. Hasta el 31 de marzo. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410