Agenda Cultural de San Juan: sábado al ritmo de una cartelera musical ecléctica

Este sábado 14 de marzo, la provincia se transforma en un gran escenario, donde se destacan las propuestas musicales , como para todos los oídos. La Agenda Cultural de San Juan incluye el misticismo de música clásica a la luz de las velas, ofreciendo tributos a grandes compositores y bandas contemporáneas en funciones de tarde y noche.

Agenda cultural de San Juan: Empieza un fin de semana cargado de actividades

Para los amantes de nuestras raíces, una gran peña folclórica reunirá a destacados grupos, solistas y ballets municipales, mientras que el reggae y el rock coparán los espacios culturales desde temprano. La oferta se diversifica con cenas-show de música melódica, jam sessions y tributos al cuarteto y al pop.

La noche cerrará a puro movimiento con ferias de carnaval, presentaciones de cumbia y sets de DJs en diversos clubes. Con opciones que van desde lo íntimo hasta lo masivo, San Juan garantiza un sábado inolvidable marcado por la diversidad sonora.

Gran peña folclórica. Con Las voces del norte, Telkara, Los Aballay, Dúo Páez-Brizuela, El trovador iglesiano, Ballet Municipal Luis Tello, Comparsa Cielito Brillante. A las 19:00 h en Club Sportivo La Falda (Jáchal) Entrada $5.000

Las cuatro estaciones de Vivaldi. Experiencia Candlelight : Música clásica a la luz de las velas. A las 19:00 h en el Teatro Sarmiento. Entradas desde $11.500 hasta $44.000 (según ubicación)

Tributo a Coldplay. Experiencia Candlelight: Música clásica a la luz de las velas. A las 21:30 h, en Teatro Sarmiento. Entradas desde $11.500 hasta $44.000 (según ubicación) Programa tentativo: Clocks, Shiver, Speed of sound, Trouble, Fix you, Paradise, Something just like this, Yellow, The scientist, Feelslikeimfallinginlove, A sky full of stars.

Reggae Vibe Cuyo. A las 19:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador General San Martín 3339 oeste)

La Barreal de Jam. A las 21:00 h en La Querida (Yrigoyen y Roca, Barreal) Derecho de show $5000

Flor Carmona. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

flor carmona Flor Carmona

Orlando Tejada y Eduardo Márquez. Cena-show a las 22:00 h en La Madelaine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)

Revuelto Gramajo. A las 22:00 h en Vintage Club (Av. Ignacio de la Rosa 1974 oeste, Paseo Oeste, Rivadavia)

Richard Ruarte. A las 22.30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

33 de mano. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Reservas 2645649691

Los Genios. A las 22:30 h, Parrilla Manolo (Agustín Gómez 176 oeste, Rawson)

Triunfadores Iracundos por siempre. A las 22:30 h en Parrilla El Estribo (Diagonal Sarmiento 578 oeste, Caucete) Reservas 2645475440

El Legado. A las 22:30 h en La Bahía (calle San Juan, Jáchal)

Aura. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro) Reservas al 2645899188.

Vía 66. Rock. A las 22:30 h en El Ombú (frente a la Plaza departamental de Pocito)

Q' Lokura. A las 22:30 h, Playón de estacionamiento del Estado del Bicentenario. Entradas disponibles en sessionpro.com.ar y en Farmacias Echegaray.

image Q'Lokura

Celina Luján. A las 23:00 h en Casino del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza 1946 oeste) Entrada gratuita.

Paola Hascher y Marcelo Villegas. A las 23:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte) Reservas 2646274258.

El Pacha. Tributo al Loco Amato, a las 23:00 h en Denver Resto Bar (Diagonal Sarmiento 32, Caucete)

Tractor. Sopapo. Poder Civil. A las 00:00 h, en Bar Sub Sede 21 (Comandante Cabot 2107 oeste, Rivadavia) Entrada $6000

El Yeyo. A las 00:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)

Wellcome Heredia y Tres tiros. A las 00:00 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

Omar Courtz. A las 00.00 h en Quattro (San Miguel sur, pasando calle 5, Pocito)

DANZA

Tablao flamenco. Baile de Pablo Garay, Micaela Pelletier y Martíin Sánchez. Guitarra: Juan Manuel Gil. Percusión: Alejandro Morales. Bajo: Javier Gómez. Teclado: Guillermo Barros. Cantante: Marísa Gil. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1790 oeste) Reservas al 2644194896

image Pablo Garay

FIESTAS

Gran Feria de Carnaval. Actuación de Los Totora. Feria de emprendedores, kids park, food trucks. En Hugo Espectáculos. Entradas en Farmacia Echegaray y Entradaweb

Carnaval de Angaco. Comparsas, batucadas, máscaras sueltas. A las 22:00 h, en el Corsódromo de calle Nacional (Angaco)

ENCUENTRO

Pangea. Música con Esha Band, Faroleros del Quinto Asteroide, Marzio Full Band, Malaventura Sol. Teatro inmersivo “Arriba las manos”. Arte en vivo con Merce Yacante, Tatoo con Eva Bow. Desde las 17:00 h en Pangea (Orellano 4352, Rivadavia)

TEATRO

Una en un millón. A las 22:00 h, en el marco del ciclo A tomar por Cuyo! A las 22:00 h, Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entrada a la gorra, con reserva previa (por capacidad limitada de la sala), en el perfil de Instagram @atomarporcuyo o al 2645874445. Una obra de Josefina de Cara que ha recorrido escenarios internacionales. La pieza se sumerge en una "patética y rosada historia de desamor": un fantasma de mujer que espera, un rincón detenido en el tiempo y un teléfono que arde en silencio. Es un unipersonal que combina la música con la nostalgia y el humor ácido sobre la soledad.

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EXPOSICIONES Y VISITAS

Sala de exposiciones Mario Pérez. Temporada 2026, inaugura hoy a las 20:00 h con Artístika Carolina, Daniel Quiroga y la muestra colectiva Latidos de Mujer: obras de artistas como Chechu Palacio, Daniela Morón, Estela Milán y muchos más. Muestra especial del Taller de arte La Gárgola. Show en vivo de la Asociación Milongueros de San Juan. Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson)

Expo de la Diplomatura en Ilustración. Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada: Libre y gratuita. Hasta el domingo 15 de marzo, a las 22:00 h

ilustracion Diplomatura en Ilustración

Trayectoria Juego de Damas. En Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 h y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.

Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

image Mercado Artesanal Luisa Escudero

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.