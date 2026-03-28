Agenda cultural de San Juan: sábado musical en distintos rincones de la provincia

Este 28 de marzo, la Agenda Cultural de San Juan trae una oferta variada, sobre todo en materia de espectáculos musicales La jornada destaca por la emblemática Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que cerrará con un gran show artístico de folclore y cuarteto, con figuras locales y nacionales.
Pero no serán los únicos acordes que sonarán en San Juan, donde los artistas ofrecerán desde homenajes a grandes cantautores y tributos al rock internacional, hasta sesiones de jazz y música brasileña, en distintos puntos de la provincia.
Quienes busquen baile encontrarán opciones de cuarteto y ritmos urbanos que se extenderán hasta la madrugada. Visitas, exposiciones y museos completan la propuesta.
MÚSICA
Quimeras. A las 20:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador Gral. San Martín 3041 oeste)
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Show artístico. Sergio Galleguillo, Omega, 3 para el canto, Giselle Aldeco, Saypa. Desde las 20:30 h, en la Difunta Correa
Sur oculto. A las 21:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación Norte 1959 oeste)
Homenaje a Serrat & Sabina. A las 21:30 h, Cine - Teatro Municipal de San Juan (Mitre pasando Mendoza). Entradas disponibles a través de EntradaWeb. A cargo de Sienvolando (Mendoza) e invitados sanjuaninos.
Oscar Williams. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.
Tributo a Alberto Plaza. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1790 oeste) Reservas al 2644194896
Lito Cantoni. A las 22:00 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Reservas 2645649691
Guadalupe de la Fuente y Valentín Cora. A las 22:00 h en Il Pilonte (Meglioli159 sur) Der. a show $4000
La Vip de Nápoles. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11, a 500 mts de Ruta 40) Reservas: 2644992928.
Psycho System. Tributo a System of a Down. A las 22:00 h en Umbral (Mendoza y San Juan, Chimbas)
Albert La Toupe. A las 22:00 h en Cipriano (Av. Hipólito Yrigoyen y Lateral este de Circunvalación, Santa Lucía)
Ana Paula Dupont. A las 22:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)
Vía 66. Rock. A las 22:30 h en El Bar del Titi (España y Tacuarí)
Vibra Nova. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)
Paola Hascher. A las 22:300 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)
Iracundos por siempre. A las 23:00 h, en Casino del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza 1946 oeste) Entrada gratuita
Punk y Distorsion. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)
Yutiel. A las 00.00 h, en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)
Lisandro Márquez. A las 00:00 h en Sala del Sol (Av. Rawson 1358 sur)
Pam Mac Allister. A las 00:00 h en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)
Los Anormales. A las 00:00 h en Quattro Club (Av. Rawson 1490 sur
EXPOSICIONES Y VISITAS
Museo Tornambé. Muestra colectiva "Fabiana Zito: En memoria". Curaduría Mariela Limerutti. Sala permanente: Colección Familia Tornambé. Tienda del Museo. Av. Libertador San Martín 1666 oeste. Teléfono 4234183
Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.
En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 h y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Entrada: Libre y gratuita.
Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita
Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.
Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840