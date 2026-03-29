Agenda Cultural de San Juan: un domingo con buen ritmo

La Agenda Cultural de San Juan anticipa un domingo de buenas opciones para terminar la semana . Los amantes de la música en vivo podrán disfrutar de una oferta diversa que incluye desde la presencia de un histórico como “Banana” Pueyrredón hasta el folclore más tradicional, pasando por homenajes al rock nacional.

Agenda cultural de San Juan: fin de semana con opciones para elegir

Agenda cultural de San Juan: sábado musical en distintos rincones de la provincia

Para quienes prefieren el paseo al aire libre, las ferias de artesanos y emprendedores ofrecen propuestas locales únicas y sectores recreativos. Además, los festivales populares celebran la identidad regional con shows artísticos y elecciones de reinas, garantizando entretenimiento para toda la familia.

Los de Iglesia. Folclore. A las 13:00 h, Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

Una noche bajo las estrellas . Música de Cerati, con Bokanegra; y de Charly García. Feria de emprendedores, sector Kids. Apertura 17:00 h, en La Salmuera (Chacabuco esquina calle 7, Pocito). Entradas: $5000 en EntradaWeb

Canto de Mujer. Con Camerata San Juan. Artistas invitadas: Martina Flores, Gabriela Zunino. A las 20:30 h, Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3339 oeste)

image Camerata San Juan

César “Banana” Pueyrredón. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas en tuentrada.com ($60.000 y 70.000)

Florencia Burela & Micaela Quiroga. A las 21:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte). Derecho de show $4000

Canto del Valle. A las 22:00 h en Chill Bar (Av. Libertador San Martín 1870 oeste)

La misa de Omega. A las 23:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

FIESTAS Y VESTIVALES

Verano a pleno. Elección de la Reina de Carnaval, shows de Semillitas de Alabanza, Los Hermanos Domínguez, Arrieros del Folclore, Ángeles Domínguez, El Chile y su Banda, Holala. Desde las 19:30 h en Plaza Dominguito – Villa Media Agua (Sarmiento)

FERIAS

Expo Pascuas. Desde las 17:00 h en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá (San Martín). Feria de emprendedores. Gratis

Feria de Artesanos y Emprendedores. De 18:00 a 23:00 h en Parque de Rivadavia. Entrada gratis

image Feria de Artesanos y Emprendedores

Feria artesanal. Desde las 18:00 h en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

EXPOSICIONES Y VISITAS

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

museo franklin yentle 2 Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840