Agenda Cultural de San Juan: un domingo para disfrutar de la cultura y el arte

Este 22 de marzo, la agenda cultural de San Juan tiene actividades para todos los gustos. La jornada comienza temprano con una tradicional cabalgata infantil y festivales de destrezas gauchas que rescatan las raíces locales. La oferta musical es amplia: desde folclore al mediodía hasta competencias de freestyle y vibrantes espectáculos de cuarteto y cumbia por la noche.

Agenda Cultural de San Juan: un viernes movido que ofrece mucha música, performances y exposiciones

Agenda Cultural de San Juan: el sábado 21 trae una cartelera muy tentadora

Los amantes del arte pueden disfrutar de exposiciones fotográficas sobre la historia vitivinícola y recorridos guiados por importantes centros culturales de forma gratuita. Además, ferias de artesanías y eventos temáticos de cultura asiática completan una programación ideal para disfrutar el domingo.

El siete cincuenta. F olclore A las 13:00 h, Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

Jere Ahumada. A las 13.30 h en El Fogón de Chill (Av. Libertador San Martín 1870 oeste)

Competencia de free style. A las 17:30 h en Plaza de la joroba (Gral. Acha y 9 de julio)

Vikko e Ignacio Agulles. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

Lois Heredia y Leticia Leveque. A las 21:00 h en Rocky Bay (Rivadavia 12 este)

Fruta de estación. A las 21:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Leo Jorquera. A las 21:00 h en Hipólito (España y República del Líbano)

Kika Alonso. A las 22:00 h en Green House (Mendoza 270 norte)

kika alonso Kika Alonso

Omega. La Misa. A las 23:00 h en El patio de Olivia (ex Olivia, General Acha y Ruta 40 Km)

Cachumba. A las 22:30 h en Club Ibiza (Jáchal)

Facu Gutiérrez. A las 00.00 h en Way Club (Lateral de ruta 40 antes del Makro)

FIESTAS Y FESTIVALES

Cabalgata de los niños. Desde las 8:30 h en Plaza General San Martín (Jáchal). Recorrerá la ciudad y rendirá homenaje a los gauchos jachalleros. Cierre en el Vivero Municipal con almuerzo a la canasta, juegos y espectáculos, gran peña folclórica con Tierra Blanca, Jorge Liquitay y Los Hermanos Aballay. Además, el tradicional “Romance de los Caballos”

Gran Festival de Destrezas y Jineteadas. Desde las 9:00 en Predio Miguel del Sur, de la familia Riviello.

Maniac Fest. Feria con temática K-Pop - anime, concursos. Patio de Artes IOPPS (Pedro Echagüe 475 oeste)

FERIAS

Homenaje a los guardianes de las artesanías. Celebración del Día del artesano. De 17:00 a 21:00 h en Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero (Av. España 330 norte, Capital) Feria, trabajo de artesanos en vivo, juegos, música. Entrada libre y gratuita

image Homenaje a los guardianes de las artesanías: celebración del Día del Artesano

Feria de Artesanos y Emprendedores. En el marco del Mes de la Mujer, emprendedores locales, música, regalos y sorteos. De 18:30 a 23:30 h en Parque de Rivadavia. Gratis

La Kermés de Tudcum. Artesanías, shows, patio gastronómico. Desde las 16:00 h en Plaza Héctor Roco (Tudcum, Iglesia) Entrada gratis

Feria Ohana. A las 18:30 a 22:30 h en Leinster Bar (Av. Libertador San Martín 3747 oeste, Rivadavia)

Plaza y Arte. Circuito de artesanos y manualistas. Música en vivo. De 18:00 a 22:00

EXPOSICIONES Y VISITAS

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840