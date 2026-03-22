    • 22 de marzo de 2026 - 08:21

    Agenda Cultural de San Juan: un domingo para disfrutar de la cultura y el arte

    Desde cabalgata y destrezas gauchas a fiestas de cumbia y cuarteto, pasando por ferias y exposiciones, la semana cierra con variados espectáculos.

    La agenda cultural de San Juan se sacude con el ritmo de Cachumba, que actuará en Jáchal

    La agenda cultural de San Juan se sacude con el ritmo de Cachumba, que actuará en Jáchal

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este 22 de marzo, la agenda cultural de San Juan tiene actividades para todos los gustos. La jornada comienza temprano con una tradicional cabalgata infantil y festivales de destrezas gauchas que rescatan las raíces locales. La oferta musical es amplia: desde folclore al mediodía hasta competencias de freestyle y vibrantes espectáculos de cuarteto y cumbia por la noche.

    Leé además

    La Agenda Cultural de San Juan tiene entre sus propuestas destacadas la actuación de la cantante alemana de prestigio internacional, Sibylla Rubens, junto a el clavecinista Nikolai Ott.

    Agenda Cultural de San Juan: el sábado 21 trae una cartelera muy tentadora
    La agenda cultural de San Juan incluye una propuesta musical, pero interdisciplinaria y muy llamativa: Merkén Barroco

    Agenda Cultural de San Juan: un viernes movido que ofrece mucha música, performances y exposiciones

    Los amantes del arte pueden disfrutar de exposiciones fotográficas sobre la historia vitivinícola y recorridos guiados por importantes centros culturales de forma gratuita. Además, ferias de artesanías y eventos temáticos de cultura asiática completan una programación ideal para disfrutar el domingo.

    MÚSICA

    El siete cincuenta. Folclore A las 13:00 h, Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

    siete cincuenta
    El siete cincuenta

    El siete cincuenta

    Jere Ahumada. A las 13.30 h en El Fogón de Chill (Av. Libertador San Martín 1870 oeste)

    Competencia de free style. A las 17:30 h en Plaza de la joroba (Gral. Acha y 9 de julio)

    Vikko e Ignacio Agulles. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

    Lois Heredia y Leticia Leveque. A las 21:00 h en Rocky Bay (Rivadavia 12 este)

    Fruta de estación. A las 21:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

    Leo Jorquera. A las 21:00 h en Hipólito (España y República del Líbano)

    Kika Alonso. A las 22:00 h en Green House (Mendoza 270 norte)

    kika alonso
    Kika Alonso

    Kika Alonso

    Omega. La Misa. A las 23:00 h en El patio de Olivia (ex Olivia, General Acha y Ruta 40 Km)

    Cachumba. A las 22:30 h en Club Ibiza (Jáchal)

    Facu Gutiérrez. A las 00.00 h en Way Club (Lateral de ruta 40 antes del Makro)

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Cabalgata de los niños. Desde las 8:30 h en Plaza General San Martín (Jáchal). Recorrerá la ciudad y rendirá homenaje a los gauchos jachalleros. Cierre en el Vivero Municipal con almuerzo a la canasta, juegos y espectáculos, gran peña folclórica con Tierra Blanca, Jorge Liquitay y Los Hermanos Aballay. Además, el tradicional “Romance de los Caballos”

    Gran Festival de Destrezas y Jineteadas. Desde las 9:00 en Predio Miguel del Sur, de la familia Riviello.

    Maniac Fest. Feria con temática K-Pop - anime, concursos. Patio de Artes IOPPS (Pedro Echagüe 475 oeste)

    FERIAS

    Homenaje a los guardianes de las artesanías. Celebración del Día del artesano. De 17:00 a 21:00 h en Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero (Av. España 330 norte, Capital) Feria, trabajo de artesanos en vivo, juegos, música. Entrada libre y gratuita

    image
    Homenaje a los guardianes de las artesanías: celebración del Día del Artesano

    Homenaje a los guardianes de las artesanías: celebración del Día del Artesano

    Feria de Artesanos y Emprendedores. En el marco del Mes de la Mujer, emprendedores locales, música, regalos y sorteos. De 18:30 a 23:30 h en Parque de Rivadavia. Gratis

    La Kermés de Tudcum. Artesanías, shows, patio gastronómico. Desde las 16:00 h en Plaza Héctor Roco (Tudcum, Iglesia) Entrada gratis

    Feria Ohana. A las 18:30 a 22:30 h en Leinster Bar (Av. Libertador San Martín 3747 oeste, Rivadavia)

    Plaza y Arte. Circuito de artesanos y manualistas. Música en vivo. De 18:00 a 22:00

    EXPOSICIONES Y VISITAS

    Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de

    Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    image
    Museo Franklin Rawson

    Museo Franklin Rawson

    Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La agenda cultural de San Juan ofrece interesantes exposiciones de artes visuales, como Trayectoria Juego de Damas, en el Espacio Carrascal

    Agenda Cultural de San Juan: las opciones para este jueves 19 de marzo

    Carlota de Beláustegui es una de las artistas de la Agenda Cultural de San Juan que le pondrá música a la sobremesa de domingo. 

    Agenda Cultural de San Juan: Un domingo que suena fuerte

    La Agenda Cultural de San Juan se ilumina con Experiencia Candlelight y sus tributos a Vivaldi y Coldplay. 

    Agenda Cultural de San Juan: sábado al ritmo de una cartelera musical ecléctica

    La Agenda Cultural de San Juan tiene, entre sus propuestas descacadas para hoy, al espectáculo internacional Reflejos de Macondo.

    Agenda cultural de San Juan: Empieza un fin de semana cargado de actividades