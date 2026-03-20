Agenda Cultural de San Juan: un viernes movido que ofrece mucha música, performances y exposiciones

La Agenda Cultural de San Juan para este viernes 20 de marzo destaca por su diversidad de espectáculos. La musical es el plato fuerte, abarcando desde solemnes tributos a Bach hasta covers de Arjona, pasando por la experimentación del barroco con canto, coreos y marionetas y también rock, folclore, blues y música tropical. Para todos los gustos.

Agenda Cultural de San Juan: las opciones para este jueves 19 de marzo

Por otro lado, el teatro invita a presenciar una propuesta local, en la que ronda García Lorca; mientras que el cine propone novedosas experiencias inmersivas de la mano de clásicos nacionales.

Finalmente, numerosas muestras de artes visuales, fotografía histórica y visitas guiadas completan una jornada ideal para reencontrarse con el patrimonio local.

Escuchame una cosita va al Chalet. Formato acústico e íntimo. Con Aimé, Martín Krywo, Fabricio Pérez, Kbsonia y Fabricio Montilla. A las 20:30 en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste)

Merkén Barroco. Experiencia escénico-musical que fusiona repertorio barroco con movimiento corporal y manipulación de marionetas. A las 21:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $15.000

FestiBach de otoño. Festival en tributo a Bach. Concierto de música de cámara. A las 21:00 h en la Iglesia Metodista (Av. Alem 432 Sur) Entrada general: $10.000 Programa: suites para cello solo, obras para clavecín y la gran novedad para San Juan: los primeros cuatro movimientos de El arte de la fuga.

image El concierto tributo a Bach incluirá como novedad los primeros cuatro movimientos de El arte de la fuga

Homenaje a Ricardo Arjona. A las 21:30 h, Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas en entradaweb

Franco Giuliani. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Nara Stone en banda. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Paseo del Oeste, Av. Ignacio de la Rosa 1974 oeste)

Raúl Astroga. A las 22:00 h en La posta del encuentro (Salta y Circunvalación) Reservas 2644181784

Los trafis y señaléctica. A las 22:00 h en Garden (Av. Libertador San Martín 3390 oeste)

Palo Santto. A las 22:00 h en Antares (Avenida Libertador San Martín3369 oeste)

Nico Cabrera Blues Band. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte, entre San Luis y Av. Libertador San Martín, Capital)

Diego Villegas. Folclore. A las 22:00 h en Il Pilonte (Meglioli 159 sur)

image Diego Villegas

Bro3. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Reservas 2645649691

Bajosol. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Los primos del Raba y N&H&M. A las 23:00 h en Intruses Live e (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Dejavu. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Ana Laura Paroldi. A las 23:00 h en Broadway (Boulevard Sarmiento y Mendoza)

Zapada de rock. A las 00:00 h en Breakin Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

El Dipy. A las 00:00 h en Pio Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

image El Dipy

El Yeyo. A las 00.00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur, Villa Krause)

Pepo Lara y Ta’Copao. A las 00:00 h en Ladran Sancho (Avenida Libertador 1545 oeste)

La Kuppe. A las 00.00 h en Bunker (9 de julio)

CINE

Cine-Apetito. Comida y película Esperando la carroza. Intervenciones performáticas a lo largo de la experiencia. A las 21:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur) Reservas por whatsapp al 2646289081

image Esperando la carroza

TEATRO

La noche desaparece. A las 22:00 en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entrada $15.000. Sinopsis: un poeta sanjuanino cree escuchar la voz de García Lorca. A partir de ese momento la realidad y la ficción se entremezclan. Federico aparece y desaparece. Los fantasmas de la historia también. Al final de la noche amanece una pregunta: ¿Ha venido Federico a rescatarnos?

EXPOSICIONES Y VISITAS

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

En círculos. Exposición de Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo, Alberto Sánchez Maratta y Marcela Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre, Capital). Todo el mes de marzo, de lunes a viernes: 08:30 a 13:30 h y 16:00 a 21:00 h. Sábados: 17:00 a 21:00 h. Hoy, visita guiada única, a las 19 h. Entrada libre y gratuita

Diseño, Tinta y Estampa. Muestra de serigrafía. Obras del Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar. En Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales). Hasta el viernes 27 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Entrada libre y gratuita

Habitar el vínculo. A cargo del colectivo 18 Mundos. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, en el tercer piso del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Capital (Santa Fe 58 oeste). Entrada: Libre y gratuita. Exponen Agostina Hebilla, Beatriz Del Bono, Carolina Schvartz, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Leo Venerdini, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, María Estela Aballay, Silvia Bianco

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Exposición fotográfica El progreso que se cultiva

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. Hoy inaugura exposición por el Día del consumo responsable, a cargo del artista plástico Héctor Salinas, con 7 obras realizadas a partir de materiales reutilizados. Hasta el 31 de marzo. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

image Museo Graffigna

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410