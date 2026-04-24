    • 24 de abril de 2026 - 09:38

    Aseguran que Morena Rial atraviesa una crisis en medio de la prisión domiciliaria: qué le pasó

    Dicen que la influencer vive un angustiante momento personal.

    More Rial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas se conoció que Morena Rial mostró de qué trabaja y su figura otra vez empezó a ganar preponderancia en las redes. Esto llevó a que muchos se preguntaran cómo está la mediática.

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    Por eso, trascendió en un programa de streaming que la influencer estaría atravesando una crisis personal bastante complicada en medio de la prisión domiciliaria que transita. Según contó Alejandro Castelo en Ya fue todo, Morena “está sufriendo algunos ataques de ansiedad, ataques de pánico”. Es por eso que le habrían dado un beneficio para que pueda atender a su salud mental.

    “Le otorgaron la posibilidad de ir a la psicóloga o psicólogo y puede llegar a suceder que alguien la vea en algún pasillo, en algún consultorio y se pregunte: ¿qué hace Morena Rial acá?“, agregó el periodista. Castelo dijo que Morena no puede salir de su casa al supermercado, pero sí que puede llegar a bajar de un auto para “entrar a un consultorio porque estaba sufriendo ataques de ansiedad y le dieron permiso”.

    Con respecto a su situación judicial, a fines de marzo Morena aceptó un juicio abreviado, un mecanismo que podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión domiciliaria. "De homologarse, el mes que viene se va en libertad condicional y ella está muy conforme con el acuerdo”, había dicho su abogado, hace algunos días.

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    La nueva vida de Morena Rial

    Morena Rial pretende dejar atrás para siempre los días de estar en una celda. Por eso, desde que está en el arresto domiciliario, busca cumplimentar a rajatabla lo que le indica la Justicia.

    Sin embargo, en las redes podría darse una polémica con ella por el trabajo que eligió hacer mientras sigue encerrada. La mediática volvió al mundo de las publicidades y promocionó un servicio de “amarres de todo tipo”, “endulzamientos” y “pactos”. En esta última descripción agregó el emoji de una calavera y le puso una canción llamada “San La Muerte”.

    La influencer reconoció en varias oportunidades que era fanática de San La Muerte, y en el ciclo televisivo de Carmen Barbieri expuso cómo era su vínculo con él.

    Le pedí por una promesa que yo hice de una cuestión de salud mía. No es que le pido en contra de alguien. O sea, lo podés usar para cosas buenas, como para cosas malas, como todo. De igual forma, yo no hago brujerías, para que se queden tranquilos", había comentado.

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