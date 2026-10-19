¡Atención fanáticos! Damas Gratis vuelve a San Juan: fecha, lugar y precio de las entradas

La cumbia volverá a tener una cita fuerte en San Juan con el regreso de Damas Gratis, una de las bandas más populares del género en Argentina. El grupo encabezado por Pablo Lescano se presentará el próximo sábado 24 de octubre, desde las 23, en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro, departamento Rawson.

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La última actuación de la banda en la provincia fue en la Fiesta Nacional del Sol 2020, por lo que el recital marcará su reencuentro con el público sanjuanino después de seis años.

La propuesta promete reunir a distintas generaciones alrededor de canciones que se convirtieron en clásicos de la cumbia, como Laura, No te creas tan importante y Me vas a extrañar. Con una identidad musical reconocible y un repertorio que sigue sumando oyentes a través de las plataformas digitales, Damas Gratis mantiene su lugar entre los nombres centrales de la música popular argentina.

El esperado regreso tendrá lugar en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado sobre calle Ramón Franco, entre calles 4 y 5, en la localidad de Médano de Oro, departamento Rawson. La producción general del espectáculo está a cargo de WAY Producciones.

Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa, con dos opciones para asistir al recital:

Sector General: $20.000.

Sector VIP: $40.000.

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Avantti, en avantti.com.ar, y en puntos de venta presenciales habilitados, entre ellos las sucursales de Farmacia Echegaray.

Con una historia marcada por la reinvención musical y canciones que atraviesan generaciones, Damas Gratis volverá a San Juan para una noche de cumbia en Médano de Oro, en un espectáculo que buscará reencontrar al público local con uno de los grupos más representativos del género.

De un accidente al nacimiento de un fenómeno de la cumbia

La historia de Damas Gratis comenzó a fines de la década de 1990, cuando Pablo Lescano todavía se destacaba como tecladista de Amar Azul. Un accidente de moto que le provocó fracturas en las piernas lo obligó a alejarse temporalmente de los escenarios y abrió una etapa que terminaría cambiando su carrera musical.

Durante la recuperación, Lescano comenzó a escribir canciones con una impronta distinta de la cumbia romántica que dominaba buena parte de la escena. Sus letras incorporaban historias de barrio, lenguaje callejero y referencias a la vida cotidiana, una propuesta que no encajaba del todo en su proyecto musical de entonces.

La decisión fue crear una banda propia. Así nació Damas Gratis, en el año 2000, en San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Los primeros temas circularon en grabaciones caseras y comenzaron a ganar difusión en radios comunitarias, hasta convertir al grupo en uno de los protagonistas de una nueva etapa de la cumbia argentina.

Aunque Lescano ya había explorado ese universo musical con Flor de Piedra, el proyecto también incorporó influencias del punk nacional, con bandas como 2 Minutos entre sus referencias. De esa combinación surgió un estilo asociado a la denominada cumbia villera, que alcanzó una enorme popularidad durante los años posteriores a la crisis de 2001.

Con el paso del tiempo, Damas Gratis amplió su público, obtuvo reconocimientos y compartió escenarios con artistas de otros géneros. Entre sus hitos figura el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo Tropical en 2012, por Esquivando el éxito, además de su participación junto a Los Fabulosos Cadillacs en el estadio Monumental en 2008.