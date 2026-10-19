Sabrina Rojas, con poca movilidad ¿Qué pasó con la conductora?

La reaparición de Sabrina Rojas en la pantalla de América TV -en reemplazo de Yanina Latorre en la conducción de SQP- generó curiosidad entre los televidentes. A diferencia de su estilo habitual, permaneció sentada detrás del escritorio durante toda la emisión.

Ante la ola de especulaciones, Rojas aclaró que la decisión obedeció estrictamente a su estado de salud. La conductora contó que atraviesa un delicado posoperatorio tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas. A pesar del malestar físico, la movilidad reducida y la necesidad de consumir analgésicos para aplacar los dolores, la conductora decidió continuar con sus responsabilidades en la pantalla chica.

La modelo confirmó que se sometió a una operación de busto y a una intervención en la zona abdominal. Aunque prefirió no entrar en detalles sobre los procedimientos, explicó que la combinación de ambas cirugías le exige guardar reposo relativo y evitar movimientos bruscos.

¿Todo bien con Yanina Latorre? Para evitar los rumores que se desataron de inmediato, Rojas detalló que fue ella misma quien solicitó la modificación en la puesta en escena del programa. Al no contar con la agilidad ni la velocidad necesarias para desplazarse por el estudio, prefirió iniciar y desarrollar la transmisión desde una posición fija que le brindara comodidad.

Así desestimó categóricamente los rumores que sugerían un conflicto con Yanina Latorre sobre el uso del espacio en el set. Con firmeza, aclaró que la titular del ciclo no tuvo ningún tipo de injerencia en la decisión y que el cambio respondió de manera exclusiva a sus limitaciones físicas temporales.