Audiciones en el Teatro del Bicentenario: convocan a bailarines sanjuaninos y de todo el país

Recientemente anunciada su programación 2026 -en el marco de su 10° aniversario- el Teatro del Bicentenario lanzó convocatorias para bailarines de San Juan y del país, con el fin de que formen parte de los elencos de dos de los espectáculos de su actual temporada. Se trata de Mujeres Argentinas y Carmina Burana, que estrenarán en abril y junio respectivamente.

En San Juan, Macondo tomó el escenario del Teatro del Bicentenario en la apertura de su décima temporada

El llamado está dirigido a bailarines/as mayores de 18 años, de la provincia de San Juan, con nivel avanzado en danza contemporánea y conocimiento de danzas folclóricas, para integrar el elenco que estrenará la obra, que estrenará el 25 de abril en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, con reposiciones durante abril y mayo. Es necesario aprender material coreográfico disponible en la web de TB.

Informes: www.teatrodelbicentenariosanjuan.org

Consultas: [email protected]

La obra

Se trata de una propuesta escénica con más de 60 artistas, que reúne música y danza con una fuerte identidad cultural, y que celebra el rol de la mujer en la historia argentina.

Obra creada por Ariel Ramírez y Félix Luna, la producción original realizada por el Teatro del Bicentenario tendrá dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, bajo la mirada artística de Victoria Balanza, a cargo del programa de Danza del TB. La puesta se completa con la interpretación musical de La Camerata, junto a un elenco de artistas sanjuaninos, y un desarrollo audiovisual que digitaliza las obras del reconocido artista plástico Carlos Gómez Centurión.

image Carmina Burana, en versión de Mauricio Wainrot, estrenará en junio

Destinada a bailarines/as mayores de 18 años de todo el país, con nivel avanzado en danza clásica y contemporánea, experiencia escénica y disponibilidad de ensayos (excluyente, desde el 4 de mayo hasta el 13 de junio), para integrar el elenco de Carmina Burana, que llegará a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario en junio de este año.

Información importante:

Cierre de las inscripciones: 9 de abril, a las 12 h

Audiciones presenciales:

San Juan: 12 de abril / 11 h / Teatro del Bicentenario

Buenos Aires: 14 de abril / 13 h / Piso2 (Tte. Gral. J. D. Perón 146, CABA)

Los postulantes deberán enviar un video con el fragmento coreográfico solicitado (link disponible en el formulario) hasta el 9 de abril. Debe ser filmado en cámara fija frontal, con luz nítida, sin cortes ni ediciones, a cuerpo completo, con ropa clara al cuerpo y cabello recogido

Inscripción: www.teatrodelbicentenariosanjuan.org

Consultas: [email protected]

Formulario: https://forms.gle/HcXexAg3FVvmLztW7

La obra

Una de las obras más emblemáticas del repertorio contemporáneo, se trata de la célebre cantata escénica compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936. Se llevará a cabo en la versión coreográfica de Mauricio Wainrot, estrenada originalmente para el Royal Ballet de Flanders y luego interpretada por compañías de todo el mundo.

La puesta en escena se completa con la mirada creativa de Carlos Gallardo, colaborador histórico de Wainrot, cuya escenografía y vestuario aportan una identidad visual distintiva a esta producción.