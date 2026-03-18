    • 18 de marzo de 2026 - 12:57

    Audiciones en el Teatro del Bicentenario: convocan a bailarines sanjuaninos y de todo el país

    El llamado es para formar parte de dos obras que tendrán lugar en esta 10° temporada: Carmina Burana y Mujeres Argentinas

    Desde la web del Teatro del Bicentenario se puede acceder a los formularios de inscripción

    Desde la web del Teatro del Bicentenario se puede acceder a los formularios de inscripción

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Recientemente anunciada su programación 2026 -en el marco de su 10° aniversario- el Teatro del Bicentenario lanzó convocatorias para bailarines de San Juan y del país, con el fin de que formen parte de los elencos de dos de los espectáculos de su actual temporada. Se trata de Mujeres Argentinas y Carmina Burana, que estrenarán en abril y junio respectivamente.

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    Mujeres Argentinas

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    Mujeres argentinas tendrá funciones en abril y mayo de 2026

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    El llamado está dirigido a bailarines/as mayores de 18 años, de la provincia de San Juan, con nivel avanzado en danza contemporánea y conocimiento de danzas folclóricas, para integrar el elenco que estrenará la obra, que estrenará el 25 de abril en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, con reposiciones durante abril y mayo. Es necesario aprender material coreográfico disponible en la web de TB.

    Información importante:

    Cierre de las inscripciones: 23 de marzo, a las 12:00 h

    Audición: 25 de marzo, presencial, desde las 17 h

    Informes: www.teatrodelbicentenariosanjuan.org

    Consultas: [email protected]

    La obra

    Se trata de una propuesta escénica con más de 60 artistas, que reúne música y danza con una fuerte identidad cultural, y que celebra el rol de la mujer en la historia argentina.

    Obra creada por Ariel Ramírez y Félix Luna, la producción original realizada por el Teatro del Bicentenario tendrá dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, bajo la mirada artística de Victoria Balanza, a cargo del programa de Danza del TB. La puesta se completa con la interpretación musical de La Camerata, junto a un elenco de artistas sanjuaninos, y un desarrollo audiovisual que digitaliza las obras del reconocido artista plástico Carlos Gómez Centurión.

    Carmina Burana

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    Carmina Burana, en versión de Mauricio Wainrot, estrenará en junio

    Carmina Burana, en versión de Mauricio Wainrot, estrenará en junio

    Destinada a bailarines/as mayores de 18 años de todo el país, con nivel avanzado en danza clásica y contemporánea, experiencia escénica y disponibilidad de ensayos (excluyente, desde el 4 de mayo hasta el 13 de junio), para integrar el elenco de Carmina Burana, que llegará a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario en junio de este año.

    Información importante:

    Cierre de las inscripciones: 9 de abril, a las 12 h

    Audiciones presenciales:

    • San Juan: 12 de abril / 11 h / Teatro del Bicentenario
    • Buenos Aires: 14 de abril / 13 h / Piso2 (Tte. Gral. J. D. Perón 146, CABA)

    Los postulantes deberán enviar un video con el fragmento coreográfico solicitado (link disponible en el formulario) hasta el 9 de abril. Debe ser filmado en cámara fija frontal, con luz nítida, sin cortes ni ediciones, a cuerpo completo, con ropa clara al cuerpo y cabello recogido

    Inscripción: www.teatrodelbicentenariosanjuan.org

    Consultas: [email protected]

    Formulario: https://forms.gle/HcXexAg3FVvmLztW7

    La obra

    Una de las obras más emblemáticas del repertorio contemporáneo, se trata de la célebre cantata escénica compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936. Se llevará a cabo en la versión coreográfica de Mauricio Wainrot, estrenada originalmente para el Royal Ballet de Flanders y luego interpretada por compañías de todo el mundo.

    La puesta en escena se completa con la mirada creativa de Carlos Gallardo, colaborador histórico de Wainrot, cuya escenografía y vestuario aportan una identidad visual distintiva a esta producción.

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