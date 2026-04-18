    • 18 de abril de 2026 - 17:41

    Bajo el sol y con mucha expectativa: los fans encendieron la previa de Airbag en San Juan

    Horas de espera, altas temperaturas y una euforia que no se apaga marcan la antesala del show en el Estadio del Bicentenario.

    La previa del show de Airbag.

    La previa del show de Airbag.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La banda de los hermanos Sardelli se presentará este sábado en el Estadio del Bicentenario, en Pocito, y una multitud aguarda con ansias el espectáculo. San Juan vivirá una de sus citas musicales más importantes del año con Airbag y los fans desde temprano se apostaron en el ingreso del complejo deportivo.

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    Airbag, de los hermanos Sardelli, desplegará su potencia en el Estadio del Bicentenario. 

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    El recital forma parte de la gira nacional del grupo, que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, con una fuerte conexión con el público joven y una renovada identidad sonora que los posiciona como una de las bandas más convocantes del país.

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    Expectativa y movimiento en la provincia

    Desde hace días, el clima previo ya se siente en las inmediaciones del Bicentenario. Fanáticos de distintas provincias comenzaron a llegar para asegurarse un lugar en el show, tal como fue el caso de un grupo de jóvenes que se quedaron al menos 14 días en carpa para tener los primeros lugares.

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    La organización anticipó un importante operativo de seguridad y logística en las inmediaciones del estadio, con ingresos diferenciados, controles y recomendaciones para facilitar el acceso del público. Además, se espera una apertura de puertas anticipada para evitar demoras y garantizar una experiencia ordenada.

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    Las fanáticas cantaron algunos temas en la previa para encender el ambiente y no se olvidaron de saludar a Gastón "Cuti" Sardelli, que este 18 de abril está cumpliendo 44 años.

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    Un show con sello propio

    El trío integrado por Patricio, Gastón y Guido Sardelli llega con un repertorio que combinará sus clásicos más coreados con material de sus últimos trabajos, en un espectáculo que se caracteriza por su potencia en vivo, despliegue visual y una fuerte interacción con el público.

    Canciones como “Cae el sol”, “Por mil noches” y “Vivamos el momento” se perfilan como algunos de los puntos más altos de una noche que promete ser inolvidable para los seguidores.

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