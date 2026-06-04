¡Por el poder de Grayskull! He-Man regresa al cine, en estreno global

El jueves 4 de junio, las pantallas de cine de San Juan vibrarán con el estreno nacional de Amos del Universo , dándole la oportunidad al público local -tanto a las nuevas generaciones como a las que ya peinan canas- de reencontrarse con el inolvidable He-Man, en una ambiciosa superproducción.

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Bajo la dirección de Travis Knight , la película se atreve a reconfigurar la nostalgia de los años ‘80 mediante un despliegue de efectos visuales actuales.

La trama sigue los pasos de Adam - Nicholas Galitzine -, un muchacho criado en la Tierra que desconoce su origen real hasta que empuña la famosa Espada del Poder. Al transformarse en el guerrero más fuerte del cosmos, asume la misión de viajar a Eternia para arrebatársela al siniestro Skeletor, encarnado por un irreconocible Jared Leto .

El estreno apela a una fusión de nostalgia y de nuevas tecnologías para seducir a diferentes generaciones

La película esquiva el tono estrictamente familiar, volcándose hacia la acción cruda y la ironía sutil. Respaldada por figuras como Camila Mendes e Idris Elba , la peli funciona como una montaña rusa pop que celebra sus raíces.

image Un gran despliegue de escenarios y efectos, la gran apuesta de la vuelta de He-Man

El calvario para encender la espada

El camino para que Eternia regresara al cine real estuvo plagado de obstáculos durante décadas. El universo concebido originalmente por Mattel en 1981 cobró vida gracias al éxito de la mítica serie animada de 1983. Sin embargo, el fracaso comercial y crítico de la adaptación de 1987, con Dolph Lundgren al frente, sepultó cualquier intento de resurrección inmediata.

Tras deambular por el limbo del desarrollo en Sony y sufrir múltiples bajas de directores, el proyecto revivió gracias al impulso definitivo de Amazon MGM Studios. Esta versión definitiva se presenta como una gran promesa del cine de fantasía y acción, con el espíritu libre de las viejas historias de aventuras, ideal tanto para nostálgicos como para nuevas audiencias.

image El Príncipe Adam, He-Man, portando su legendaria Espada del Poder

¿Un nuevo tanque del cine?

Según un sector del séptimo arte, Amos del Universo tiene buenos ingredientes para convertirse en un tanque dentro del género, a saber:

Financiamiento de un gigante del streaming: El proyecto cuenta con el respaldo económico total de Amazon MGM Studios, lo que le otorgó un presupuesto de nivel "triple A" para garantizar un despliegue visual de altísimo impacto.

Dirección de primer nivel en efectos visuales: Está bajo el mando de Travis Knight, un realizador consolidado en el cine de gran presupuesto y la animación (director de Bumblebee y fundador del estudio Laika), ideal para recrear un mundo fantástico tan complejo como Eternia.

Elenco de estrellas internacionales: La producción sumó a figuras de enorme peso y magnetismo en taquilla, destacando al ganador del Oscar Jared Leto (como Skeletor), al reconocido Idris Elba y a Camila Mendes.

image Jared Leto es Skeletor, el malvado Señor de la Montaña de la Serpiente y archienemigo de He-Man