    • 4 de junio de 2026 - 07:38

    Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

    Julieta Prandi y Nacho Girón estarán a cargo de la conducción.

    Premios Martín Fierro.

    Premios Martín Fierro.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebrará este jueves 4 de junio la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web, una ceremonia que distingue a los medios, periodistas y producciones digitales más destacados de la Argentina durante 2025.

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    La gala se desarrollará en el complejo Goldcenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se entregarán premios en 33 categorías vinculadas al periodismo y los contenidos digitales.

    A qué hora son los Martín Fierro de Portales Web 2026

    La ceremonia comenzará a las 21, aunque previamente se realizará la tradicional alfombra roja con la llegada de invitados, periodistas y nominados.

    Cómo ver la transmisión en vivo

    La cobertura podrá seguirse a través del canal de YouTube de Infobae. La transmisión de la alfombra roja está prevista desde las 20, mientras que la entrega de premios arrancará a las 21.

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    Julieta Prandi y Nacho Gir&oacute;n, los encargados de conducir la gala de esta noche.

    Julieta Prandi y Nacho Girón, los encargados de conducir la gala de esta noche.

    Todos los nominados Martín Fierro de Portales Web 2026

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