Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebrará este jueves 4 de junio la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web, una ceremonia que distingue a los medios, periodistas y producciones digitales más destacados de la Argentina durante 2025.
La gala se desarrollará en el complejo Goldcenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se entregarán premios en 33 categorías vinculadas al periodismo y los contenidos digitales.
A qué hora son los Martín Fierro de Portales Web 2026
La ceremonia comenzará a las 21, aunque previamente se realizará la tradicional alfombra roja con la llegada de invitados, periodistas y nominados.
Cómo ver la transmisión en vivo
La cobertura podrá seguirse a través del canal de YouTube de Infobae. La transmisión de la alfombra roja está prevista desde las 20, mientras que la entrega de premios arrancará a las 21.
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Julieta Prandi y Nacho Girón, los encargados de conducir la gala de esta noche.
Todos los nominados Martín Fierro de Portales Web 2026
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