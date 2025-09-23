Benjamín Vicuña dijo que no le informaron sobre la escolarización de sus hijos en Turquía: “Es todo muy surrealista” El actor chileno mostró su incomodidad ante el rotundo cambio de rutina de sus hijos menores.

Benjamín Vicuña habló sin filtros sobre la escolarización de sus hijos Amancio y Magnolia en Turquía, donde acompañan a la China Suárez junto a su nueva pareja, Mauro Icardi. El actor lamentó que no le hayan notificado debidamente sobre el gran cambio en la vida de los niños y lo calificó como “injusto”.

En diálogo con LAM, Vicuña se refirió a la nueva rutina que viven los menores en el país europeo: “La verdad es muy injusto para todos”, se sinceró.

El actor explicó que no fue notificado por la madre de sus hijos sobre la escolarización y que, al advertir un cambio en la vida de los menores, intentó comunicarse a través de sus abogados sin obtener respuesta.

“Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo”, reconoció.

Y agregó: “Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable”.

Cuando el cronista mencionó que la China sí informó sobre la escolarización, Vicuña aclaró: “Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada”.