BTS volvió a los escenarios: show global y furor tras cuatro años

BTS volvió a los escenarios con un show en Seúl transmitido por Netflix y presentó Arirang, su disco récord con millones de ventas.

Regreso de BTS volvió a los escenarios con un show multitudinario en Seúl.

El regreso de BTS a los escenarios mundiales se concretó este sábado con un show en vivo en Seúl transmitido a todo el mundo. Tras cuatro años de pausa por el servicio militar, la banda volvió a presentarse junta y desató una reacción masiva. El fenómeno BTS volvió a los escenarios impactó a millones de fans.

BTS volvió a los escenarios con un show histórico El grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentó en la Plaza Gwanghwamun con un espectáculo transmitido en vivo por Netflix. Fue su primer concierto conjunto desde 2022, cuando debieron interrumpir sus carreras por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Durante el show, la banda interpretó por primera vez las canciones de su nuevo disco “Arirang”, que en apenas 24 horas alcanzó casi 4 millones de copias vendidas, consolidándose como un éxito inmediato a nivel global.

image Furor global y emoción de los fans El recital también incluyó clásicos como “Butter”, “Dynamite” y “MIC Drop”, lo que desató la euforia del fandom ARMY en todo el mundo. Las redes sociales estallaron con mensajes de emoción, reflejando el impacto del regreso.

Uno de los momentos más comentados fue la participación de RM sentado por una lesión en el tobillo, aunque igualmente acompañó el show con su voz, generando preocupación y apoyo entre los seguidores.