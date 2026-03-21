BTS volvió a los escenarios: show global y furor tras cuatro años

El regreso de BTS a los escenarios mundiales se concretó este sábado con un show en vivo en Seúl transmitido a todo el mundo. Tras cuatro años de pausa por el servicio militar, la banda volvió a presentarse junta y desató una reacción masiva. El fenómeno BTS volvió a los escenarios impactó a millones de fans.
El grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentó en la Plaza Gwanghwamun con un espectáculo transmitido en vivo por Netflix. Fue su primer concierto conjunto desde 2022, cuando debieron interrumpir sus carreras por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Durante el show, la banda interpretó por primera vez las canciones de su nuevo disco “Arirang”, que en apenas 24 horas alcanzó casi 4 millones de copias vendidas, consolidándose como un éxito inmediato a nivel global.
Furor global y emoción de los fans
El recital también incluyó clásicos como “Butter”, “Dynamite” y “MIC Drop”, lo que desató la euforia del fandom ARMY en todo el mundo. Las redes sociales estallaron con mensajes de emoción, reflejando el impacto del regreso.
Uno de los momentos más comentados fue la participación de RM sentado por una lesión en el tobillo, aunque igualmente acompañó el show con su voz, generando preocupación y apoyo entre los seguidores.
Gira mundial y llegada a la Argentina
Tras este regreso, BTS iniciará el BTS World Tour, una gira internacional que recorrerá varios continentes entre 2026 y 2027. El tour incluirá dos presentaciones en Argentina, previstas para el 23 y 24 de octubre, lo que genera enorme expectativa.
El regreso de la banda no solo marca un nuevo ciclo en su carrera, sino que también anticipa una de las giras más convocantes de la historia de la música, con potencial para romper récords globales.