Cómo sigue la salud de Dani Osvaldo: continúa internado y reveló qué originó la infección que puso en riesgo su vida

Daniel Osvaldo continúa internado, pero su estado muestra una evolución favorable después de atravesar una infección grave que comprometió principalmente su pulmón derecho y lo obligó a permanecer varios días en terapia intensiva. Actualmente se encuentra en terapia intermedia, recibe medicación y sigue bajo observación mientras los médicos completan estudios para descartar otros factores asociados al cuadro.

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cómo se trata

El propio músico y exfutbolista aseguró que se siente mejor y que espera ser trasladado a una habitación común en los próximos días, siempre dependiendo de cómo continúe su evolución y de los resultados de los análisis pendientes. “Por suerte me siento bien y cada día mejor”, contó.

La novedad más llamativa apareció cuando Osvaldo explicó qué habría provocado la infección. Según relató, todo comenzó con una caries que no fue tratada a tiempo . La pieza dental terminó infectándose y esa infección habría derivado posteriormente en el cuadro pulmonar que motivó su internación.

Durante su permanencia en el sanatorio, los médicos le extrajeron la muela afectada y, a partir de ese procedimiento, comenzó a mostrar una mejor evolución. De todos modos, continúan realizando cultivos y otros estudios para determinar si existió algún otro factor que haya contribuido al agravamiento del cuadro.

La infección impactó con mayor fuerza en el pulmón derecho y provocó un derrame pleural. Días antes de ser internado, Osvaldo había interpretado los primeros síntomas como dolores musculares o intercostales, lo que demoró la consulta médica. Cuando apareció la fiebre y el malestar se intensificó, los estudios revelaron la gravedad de la situación.

Una internación que también cambió sus hábitos

El cuadro también llevó a Osvaldo a tomar una decisión personal importante. El exdelantero contó que dejó de fumar desde que fue internado y aseguró que no pretende volver a hacerlo. “No estoy fumando desde hace dos semanas”, señaló, y agregó: “No pienso fumar nunca más”. También contó que duerme mejor y que recuperó la capacidad de percibir olores.

Los profesionales le explicaron además que su condición física previa y los años de actividad deportiva habrían ayudado a su organismo a responder frente a una infección que llegó a poner en riesgo su vida.

Por ahora, Osvaldo seguirá internado en terapia intermedia, a la espera de nuevos resultados. Si la evolución continúa siendo positiva, el próximo paso será su traslado a una habitación común antes de avanzar hacia el alta médica.