Con entrada gratuita, "Volver a la canción" renueva su propuesta con dos voces sanjuaninas que interpelan y emocionan

Con el objetivo de reafirmar el compromiso con la difusión de la música y la creación artística local, dándole voz y espacio a los autores y cantautores de San Juan, desde la producción del Chalet Cantoni están llevando a cabo el ciclo “Volver a la canción” . En una nueva entrega, este viernes los protagonistas serán Daniel Giovenco y Gabi Trad.

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La propuesta propone un recorrido íntimo por el folclore argentino y cuyano, con interpretaciones que van más allá de la voz y el instrumento, logrando calar en lo más profundo de los sentimientos de los espectadores. Un detalle no menor es que la entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad del espacio habilitado, siendo sin duda una excelente oportunidad para cerrar el viernes a puro arte.

Varios son los escenarios que tuvieron el lujo de recibir a Daniel Giovenco , uno de los cantautores más reconocidos de San Juan y en la zona de Cuyo, siendo considerada una figura emblemática del folclore cuyano.

Conocido como el "último trovador de San Juan", ha construido una extensa trayectoria como compositor, intérprete y docente, llegando con su música y estilo a varias generaciones.

Entre sus obras más destacadas se encuentran Tonada bohemia, Verso y viña y Encerrado afuera, piezas que forman parte del repertorio identitario de la música regional que se podrá disfrutar en el Chalet.

Por su parte, Gabi Trad desde hace años viene desarrollando una propuesta artística que combina el encanto del folclore nacional con diversas expresiones de la música latinoamericana.

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Actualmente forma parte del conjunto musical de mujeres Leda del Revés, quienes ganaron la instancia provincial del PreCosquín, representando a la provincia en el selectivo a nivel nacional; y del Colectivo de Arte Agitando el Nido, espacios donde converge la música, la danza y el teatro.

Además de su activa participación artística, cuenta con una sólida trayectoria académica vinculada a la investigación sobre la participación de las mujeres en el folclore sanjuanino.

El dato sobre el ciclo “Volver a la canción”

La séptima edición tendrá lugar este viernes 19 de junio, desde las 20:00 horas, en el Chalet Cantoni, ubicado sobre Av. Libertador, en Rivadavia.

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Es importante aclarar que si bien la entrada es libre y gratuita, se tendrá en cuenta la capacidad del espacio, respetando el orden de llegada.