Concierto: Flavia Carrascosa y Belén Ramet rescatan a grandes compositoras argentinas

La pianista y la cantante llevarán a escena valiosas obras que permanecieron silenciadas y olvidadas.

El 22 de octubre, el Club Social será sede de un concierto íntimo de piano y voz protagonizado por la cantante Belén Ramet y la pianista Flavia Carrascosa. El espectáculo ofrecerá un recorrido exclusivo por obras de compositoras argentinas, académicas y populares, silenciadas durante años.

“Con Flavia estamos trabajando desde 2025. Ella me propuso que empezáramos a abordar este repertorio de compositoras, que ella trabaja hace muchísimo y que ha sido parte de su tesis de maestría. Hay, por ejemplo, poemas de Gabriela Mistral, musicalizados por una música argentina, Lía Cimaglia, que fue una gran concertista de piano de la década de los 40, 50. Esa fue una de las cosas que más me impactó”, contó a DIARIO DE CUYO Ramet, que adelantó que habrá “varias sorpresas” en el concierto.

“Son compositoras que durante muchos años han estado silenciadas por la historia de la música, muy dominada por varones”, agregó la cantante, quien precisó que “hicimos un trabajo de adaptación y ajuste de las obras, porque muchas están escritas para ser cantadas con una tesitura lírica y las hemos traído a un canto más contemporáneo y más actual”.

“Pensamos hacer algunas propuestas propias en cuanto a interpretación y cuestiones técnicas que hicieran que este repertorio pudiera llegar de manera más cercana a la gente y así poder apreciar la belleza de los textos de las canciones”, ratificó Carrascosa, quien hace años investiga a las compositoras Elsa Calcagno y Lía Cimaglia.

“Al abordar la obra para canto y piano, Belén ha sido una compañera de lujo”, valoró. “Es una magnífica compañera y amiga, profesional, comprometida, una intérprete excelente. Es un enorme placer para mí compartir con ella este concierto”, agregó la pianista, quien señaló que también sumaron otras autoras de estilos más populares, “pero igual de profundas e importantes”.