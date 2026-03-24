Conflicto en el Coro Universitario: José Domingo Petracchini salió al cruce de Jorge Romero

José Domingo Petracchini , exdirector del Centro de Creación Artística Coral (CCAC), exdirector del Coro Vocacional e hijo del gran Juan Argentino Petracchini, refutó con vehemencia sus declaraciones . Para él, el relato de Romero es "inexacto desde el principio" y, en diálogo con este medio, rebatió punto por punto algunas declaraciones de quien hoy se encuentra cuestionado, si bien sigue al frente de la formación.

Según dijo Petracchini, Romero minimiza la razón principal por la cual la FFHA le solicita dejar la función frente al Coro Universitario, que -subrayó- no se asienta en lo artístico, o al menos no esencialmente; sino en las denuncias que el actual conductor tiene en su contra.

“Supongamos por medio segundo que él es un excelente director, igual lo hubieran hecho a un costado porque a Romero lo separan por las denuncias. Tiene ocho causas, dos judicializadas, por maltrato y acoso laboral. Por eso se le ha pedido que dé un paso al costado”, explicó.

A Romero lo separan por las denuncias. Tiene ocho causas, dos judicializadas, por maltrato y acoso laboral A Romero lo separan por las denuncias. Tiene ocho causas, dos judicializadas, por maltrato y acoso laboral

En cuanto a lo dicho por Romero a este medio sobre que, en definitiva, todo eso se reduce a una persecución liderada por su asistente para quedarse con su puesto, Petracchini afirmó que “nadie le quiere serruchar el piso”.

“Lo que sucede es que, cuando ella se pone al frente del coro, pone en evidencia las falencias que tiene el director”, expresó en referencia a la asistente, que, apuntó, “es profesora en dirección coral, profesora en canto, magíster en dirección coral y magíster en emisión vocal”. Incluso relató una anécdota al respecto: Recordó que, ante una obra compleja de Zoltán Kodály (Psalmus Hungaricus) , Romero pidió licencia y dejó la preparación en manos de ella.

“Su ineptitud profesional hace que se ponga nervioso y, cuando alguien le marca un error, se pone como loco", sumó.

El origen del cargo en la UNSJ

Otro de los puntos que abordó fue la titularidad de Romero frente al Universitario. Petracchini recordó que su llegada fue una medida que se tomó cuando él mismo dirigía el Centro de Creación Artística Coral, ante la salida del rosarino Ramiro Chinetti; pero con carácter transitorio, hasta que se hiciera el llamado a concurso, pedido que –señaló- fue “cajoneado” por las autoridades de turno.

"Yo sabía muy bien que este señor no estaba capacitado para dirigir el coro. Lo nombré por pedido de unos integrantes del coro, pero con la condición de pedir inmediatamente el concurso", confesó Petracchini, citando incluso el expediente 05-3283 letra C de 2016 como prueba de su firme intención de regularizar el cargo. “Pedí el concurso y con todas las reglas correspondientes, y la señora decana Rosa Gabarino cajoneó el expediente”, señaló Petracchini, quien afirmó que Romero finalmente logró la efectividad, pero no por mérito académico.

Yo sabía muy bien que este señor no estaba capacitado para dirigir el coro. Lo nombré por pedido de unos integrantes del coro, pero con la condición de pedir inmediatamente el concurso (...) y la señora decana Rosa Gabarino cajoneó el expediente Yo sabía muy bien que este señor no estaba capacitado para dirigir el coro. Lo nombré por pedido de unos integrantes del coro, pero con la condición de pedir inmediatamente el concurso (...) y la señora decana Rosa Gabarino cajoneó el expediente

“Llegó por la famosa 73, que consiguieron los gremios para dejar efectivas a las personas que estaban cinco años en un cargo sin haber sido concursado. Al señor Romero no le daban los números, pero vino la pandemia y gracias a la pandemia le dieron los números. Entonces, él pidió que se lo efectivice. Cuando Romero dice que él está efectivo en el cargo, sí, reglamentariamente está efectivo, pero nunca lo concursó. Entró por la ventana", sentenció.

La edad de los coreutas

Otra de las declaraciones que cruzó Petracchini tiene que ver con la edad de algunos integrantes del coro, que, según Romero, se niegan a dejar la agrupación, lo que no permite que se refresque y sostenga un buen nivel.

“Está bien que entre gente joven, que el coro se vaya preparando para ese cambio, pero no porque tengas 60 o 65 años vas a decir que no pueden cantar o los vas a sacar. Que haya habido alguna persona en particular con alguna patología, es otra cosa, pero no es la norma”, refutó Petracchini, que apuntó que “además, todos los viejos han concursado sus cargos”.

Está bien que entre gente joven, que el coro se vaya preparando para ese cambio, pero no porque tengas 60 o 65 años vas a decir que no pueden cantar o los vas a sacar. Que haya habido alguna persona en particular con alguna patología, es otra cosa, pero no es la norma

"Eso es falta de capacidad, el señor Romero, muestra falta de profesionalismo, porque no tiene los recursos técnicos para poder sacar lo mejor vocalmente de esas personas. Y voy a poner un ejemplo, ‘El Negro’ Ochoa, que se ha jubilado a los 70 años y del Teatro Colón”.

Eso es falta de capacidad, el señor Romero, muestra falta de profesionalismo, porque no tiene los recursos técnicos para poder sacar lo mejor vocalmente de esas personas. Eso es falta de capacidad, el señor Romero, muestra falta de profesionalismo, porque no tiene los recursos técnicos para poder sacar lo mejor vocalmente de esas personas.

El exdirector del Vocacional también puso en duda las palabras del director del Coro Universitario sobre que algunas de estas personas no concurren a trabajar: “No sé, pero sí sé que algunos han pedido cambio de tarea y están cantando en otro coro, pero por un problema personal con él”.

"Que se lave los dientes..."

En cuanto a su falta de título universitario, carencia que reconoció, Romero trazó un paralelismo con el legendario Juan Argentino Petracchini. Comparación que para su hijo José Domingo es un agravio a la memoria del gran maestro salteño, sanjuanino por adopción, quien llegó a la provincia luego de cursar su carrera de Profesor de Música en Córdoba, que fundó la Agrupación Coral Sanjuanina y dirigió el Coro Universitario durante más de 30 años; lapso en el cual hicieron aquella memorable gira que los llevó a cantar en el Lincoln Center, en Estados Unidos.

"Que se lave los dientes antes de compararse con mi papá. Mi padre sabía armonía, composición, hizo obras, sabía latín, italiano... Este señor no puede armar una obra folclórica sin ayuda” declaró. “Mi padre, como Suárez Jofré y otros más, fueron los que hicieron la Universidad en San Juan ¿Y este señor se quiere comparar con él?”, lanzó molesto José Domingo.

Este señor no puede armar una obra folclórica sin ayuda Este señor no puede armar una obra folclórica sin ayuda

Logros bajo la lupa

Petracchini hijo cuestionó también algunos logros que alega Romero, tanto en cuanto a su preparación para estar frente al Coro Universitario, como los cosechados al frente de la agrupación de la UNSJ que comanda hace doce años.

En este tren, por ejemplo, habló de las maestrías que, asegura, realizó: "¿Cómo se hace para tener dos maestrías sin tener título universitario? Es un caradura. En la música hay gente sin título, pero que hace hablar a su instrumento, y aquí estamos ante una falencia técnica evidente".

¿Cómo se hace para tener dos maestrías sin tener título universitario? Es un caradura ¿Cómo se hace para tener dos maestrías sin tener título universitario? Es un caradura

Otro fue el “Premio de Venezuela”, galardón internacional que recibió el Universitario hace unos años. "Le ganaron a un coro juvenil por una diferencia del 0,06%. Era el Festival 'D’Canto' en Isla Margarita, un concurso para coros amateur. ¿Qué hacía un coro profesional rentado ahí? Lo ignoro, pero es cuestión de meterse en internet y averiguar", disparó.

El posible sucesor

Finalmente, Petracchini rebatió la idea de que no hay directores preparados en San Juan para suceder a Romero. Consideró "una utopía" figuras de gran nivel se presenten, debido a la situación administrativa y humana que, considera, el actual director deja como herencia; pero fue tajante sobre la convocatoria de la FFHA.

"Él dice que no van a haber personas al nivel para el cargo. Tiene razón: al nivel de él no van a estar, van a estar mucho más arriba. Cualquier egresado de la Escuela de Música está más capacitado", concluyó.