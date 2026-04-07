Cuando el folclore es excusa para el crecimiento de una comunidad: la historia de la Academia India Mariana y su década en El Abanico

Este domingo 12 de abril, la Asociación Civil Retamo celebra sus 25 años de vida, y en ese contexto aprovecharán para celebrar el aniversario de cada uno de sus proyectos. Uno de los más antiguos es la Academia India Mariana , un espacio donde el folclore se volvió la excusa hace 10 años para sacar a los chicos de las calles, compartir valores y tradiciones y fortalecer los lazos en la comunidad. Una década después, sigue trabajando sobre los mismos pilares en los que se fundó.

Retamo cumple 25 años: el detrás de una asociación civil que surgió en medio de la crisis del 2001 y logra sostenerse para ayudar a la comunidad pocitana

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2016, cuando desde la asociación civil comenzaron a analizar distintas actividades que podían tener continuidad en el espacio, apuntado en su momento a los más pequeños de la comunidad de El Abanico, en Pocito . Fue así que la propuesta llegó a Gonzalo Chirino , un bailarín de toda la vida que en sus años más soñadores había anhelado con contar con espacio que estuviera bajo su coordinación, pero debido a distintas situaciones de la vida, ese sueño fue quedando en el olvido, hasta que llegó la oportunidad.

“Era algo nuevo para mí, pero no lo dudé. No sabía cómo lo iba a llevar adelante, mucho menos pensé que iba a durar 10 años” , comenta entre risas Gonzalo en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Fue así que, desde Retamo confiaron ciegamente en el criterio de Gonzalo para llevar adelante el espacio, y no se equivocaron. La premisa era fácil, brindar clases de folclore que fueran gratuitas para que así todos los chicos de la localidad y alrededores pudieran sumarse a bailar sin que el factor económico sea un impedimento. Sobre ello, el profesor reflexiona: “Me llena de orgullo poder transmitir lo que sé, sabiendo que cuando tomaba las clases me costaba mucho pagar una cuota. Soy de La Rinconada, sé la situación de cada chico, y es genial que puedan realizar esta actividad. Que yo pueda enseñar y que los chicos quieren aprender”.

Los primeros encuentros combinaban emoción e incertidumbre. Por aquellos años el contexto no era sencillo en El Abanico y la posibilidad de poder aprender gratis llevó a que no solo niños y niñas se sumaran a la propuesta, sino que comenzó a ampliarse la demanda. Los padres querían aprender, los primos, vecinos y tíos también pasaron de espectadores a alumnos.

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“Además de aprender a bailar aprenden a compartir. Más allá de ser una academia somos una familia”, asegura Gonzalo.

De repente las clases pasaron a ser armados de coreografías para presentaciones, y el escenario del espacio donde funciona El Retamo no fue el único que tuvo el honor de tenerlos desplegar la danza. A través de distintas invitaciones comenzaron a ser parte de la grilla de peñas, eventos institucionales y hasta del municipio.

Poder concretar todo ello no fue sencillo, pero gracias al apoyo incondicional de cada padre en particular, de la comunidad en general y de Retamo lograron confeccionar sus propios vestuarios y contar con dinero para poder estar presente en cada invitación recibida.

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Actualmente la academia cuenta con un poco más de 40 alumnos que van desde los tres años hasta superar los 40. El alumno más pequeño es un niño de la zona que comenzó a asistir acompañando a sus hermanos cuando tenía apenas dos años y medio. Hoy es uno de los bailarines que despierta una ternura inigualable.

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“No me espera llegar a los 10 años, no pensé que fuéramos a durar tanto. Me llena de orgullo y a futuro me gustaría que los chicos sigan aprendiendo sobre nuestro folclore, las raíces, de dónde se viene y que académicamente sea más grande, más conocida y poder salir más. Que la gente nos conozca es el mayor sueño de todos los que formamos la Academia India Mariana”, finaliza Gonzalo, quien se encuentra en los preparativos finales para celebrar la década de un espacio que es un hogar, un refugio y una comunidad.

La celebración de Retamo y de sus proyectos, incluidos la Academia India Mariana

Los festejos de los 25 años de Retamo, los 10 años de la Academia, sumados a los 16 años de Radio La Lechuza y los dos años de la Cooperativa de Trabajo El Abanico se van a estar llevando a cabo este domingo 12 de abril desde el mediodía, en el predio de la radio comunitaria ubicada en la localidad pocitana (Callejón Sancassani y Calle 14)

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Allí, los presentes podrán disfrutar de la actuación musical de Ernesto Villavicencio, Nano Rodríguez, Ricardo Oro, Díaz Heredia, Pateando tacho, Naty Cruz y Sole Arranz. Además, la danza estará presente con la presentación de la academia de la casa, que estará acompañada por las academias Parte de Mi, Familia de la danza y Almas folclóricas.

Se suman a la propuestas comidas típicas y cantina a precios populares. La entrada es libre y gratuita, siendo sin duda una propuesta ideal para disfrutar en familia.