Retamo cumple 25 años: el detrás de una asociación civil que surgió en medio de la crisis del 2001 y logra sostenerse para ayudar a la comunidad pocitana

La crisis del 2001 es un momento de la historia reciente argentina que marcó varias generaciones y el desarrollo de comunidades. El estallido social, las dificultades económicas que se profundizaban con el paso de los días y los vaivenes políticos generaron un combo que impactó de lleno en las poblaciones más vulnerables. En ese contexto hubo un auge de merenderos y comedores comunitarios, organizaciones civiles y asociaciones sin fines de lucro. En El Abanico, una localidad de Pocito , nació por aquellos años la asociación civil Retamo . Hoy, con 25 años sobre sus espaldas, comparten los pros y contras de la trayectoria y objetivos a futuro.

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Ariel López, Miguel Ambas, Maximiliano Battistella, María Arrieta y Jorge Bustos fueron los primeros en comenzar cranear una alternativa a la situación que se vivía en aquel entonces, donde primaba un Estado ausente. Así, los encuentros comenzaron a darse con mayor frecuencia con el objetivo de desarrollar acciones que ayudaran a los vecinos. En un inicio se comenzó con actividades recreativas apuntadas a las infancias; y también a la producción de alimentos con soja (aunque parezca extraño abundaba y bastante por aquellos años).

“Confluyeron varios sectores. Gente que venía de la militancia con vecinos que se juntaban para ver cómo solucionaban sus cuestiones más concretas que tenían que ver con alimento, salud y cuestiones básicas”, comentó a DIARIO DE CUYO Carolina Benilde, quien actualmente forma parte de la organización.

Carolina se incorporó a Retamo sobre el 2008, junto a Guillermo Romero, Celeste Brizuela, Claudia Fernández, Lucio Castro y Víctor Illanez. “También hay casos de algunos niños que comenzaron participando de las actividades y a medida que fueron creciendo fueron asumiendo roles de mayor responsabilidad, como Ezequiel Castro, Germán Montoya y Gastón Oro”, acota Carolina; destacando la participación en eventos y tareas importantes de Mónica Knopoff, Johana Tejada, Paula Aguilera, María Gómez, además de Karla Torres y Luján Romero, quienes asumieron el desafío de compartir todo lo que realizan en las redes sociales.

“Y sobre todo hay una fuerte colaboración de madres y padres de la academia, lo cual fundamental” , destacó Carolina.

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Con una mayor cantidad de actividades apuntadas a las infancias y las adolescencias de la zona, la organización no solo logró consolidarse y crecer, sino también comenzó a proyectar nuevas líneas de acción que hoy son parte fundamental de la grupalidad.

Radio La Lechuza, la Academia de Danzas “India Mariana” y la cooperativa de trabajo “El Abanico”, los hijos de Retamo

Uno de los logros hitos en la historia de la organización fue la creación de la radio comunitaria de El Abanico llamada “Radio La Lechuza”, emisora que aun sigue vigente con una amplitud de propuestas que permiten una renovación de audiencia permanente.

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Carolina explica que la creación de la emisora, similar al surgimiento de la organización, estuvo acompañada por el contexto político y social de la época. La radio surgió en 2010, en medio del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En 2016 nació la Academia de Danzas “India Mariana”, una propuesta que desde la organización le trasladaron a Gonzalo Chirino, quien desde el minuto uno está delante de la formación y el acompañamiento de niños, adolescentes, jóvenes y adultos por medio del folclore. Actualmente, junto a la colaboración de Vanesa Gómez y Celeste Brizuela, es un espacio de recreación para unas 40 personas de la zona que de manera gratuita aprender y comparten sobre los valores y tradiciones de las danzas folclóricas argentinas.

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El proyecto más reciente es la Cooperativa de trabajo "El Abanico", enfocada en construcción y mantenimiento de espacios verdes. Sobre este punto en particular, Carolina explicó: “Muchos de nuestros compañeros de la organización son albañiles y, al verlos siempre de changa en changa decidimos formalizar el trabajo a través de la corporativa. Desde actividades con el municipio hasta obras particulares y trabajo de jardinería, todo lo que va saliendo lo van haciendo. Es la fuente de ingreso de ellos. En la cooperativa tenemos unas ocho personas. En algunos momentos cuando hay poco trabajo hay menos”.

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Seguir existiendo, la apuesta de Retamo para el futuro

“Ha sido un desafío grande y muchas veces hemos estado muy desanimados, pensando qué hacemos, cómo seguimos. En momentos difíciles nos la vamos rebuscando con clubes de amigos que apoyan al proyecto”, destacó Carolina sobre la actualidad de Retamo.

La organización que logró calar hondo en la comunidad pocitana es un espacio de active permanente, con distintas propuestas apuntadas a los vecinos de la zona. Ropero comunitario, clases de apoyo gratuitas, merendero, talleres de arte son algunas de las actividades que siguen siendo parte de la diaria de Retamo.

Actualmente las decisiones y acciones pasan por un grupo de 30 personas, muchos de ellos vecinos, que en conjunto buscan las herramientas más accesibles para salir adelante.

“El primer objetivo es seguir existiendo, porque a veces se pone difícil. Aunque parezca una locura, seguir superar momentos coyunturales es la meta. Nuestro gran proyecto es seguir existiendo y adaptándonos a los momentos que nos toque enfrentar. Seguir creciendo, existiendo, apuntando a que más personas se puedan sumar y que sea un trabajo más estable. Tiene que ver con mejorar la vida de cada persona que participa del espacio y de los vecinos”, reflexionó Carolina, en la previa a los festejos de Retamo por los 25 años.