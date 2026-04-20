Darío Barassi mostró su incomodidad con los cambios en Eltrece y le dejó las puertas abiertas a Telefe

La televisión siempre tiene abierto el libre de pases y en 2027 podría darse uno fuerte. Darío Barassi , conductor de ¡Ahora caigo! en Eltrece, analizó en Infama (América TV) los conflictos generados por los cambios de horario que tuvo en su programa y se refirió a la posibilidad de pasarse en el futuro a Telefe.

En diálogo con el ciclo de Marcela Tauro, el animador reivindicó su compromiso con el canal pero admitió que evalúa propuestas y mantiene conversaciones informales con otras señales . El conductor también se refirió a su presente profesional y a su deseo de obtener el premio Martín Fierro.

En ese sentido, Barassi relató que la incomodidad fue compartida con Adrián Suar, director de programación de Eltrece, y que intentó manejar la situación de forma prolija y transparente. “No me terminó de gustar, estuve incómodo, porque fue como un manejo: ‘bueno, pasás a la noche y al mes volvemos a hablar’”, expresó. Aclaró que su prioridad siempre fue cuidar el medio televisivo y al público.

Barassi destacó que la cuarta temporada de su ciclo de entretenimiento se afianzó en la tarde de Eltrece y superó sus expectativas previas. “Yo sentía que todavía le quedaba leche para dar y creo que no me equivoqué”, afirmó.

El conductor puso en valor la dinámica del programa, la solidez del equipo y el nivel de los juegos. “Estoy muy contento con el casting de participantes que me traen. Entregamos plata, los juegos son nuevos”, remarcó. Subrayó que el ciclo logra buenos números de audiencia y deja un piso favorable al noticiero del canal.

Se mostró especialmente satisfecho por el vínculo construido con la audiencia y el desarrollo del formato en esta etapa. “Estamos haciendo un lindo programa y un buen casting”, resumió.

Consultado sobre la posibilidad de que esta sea la última temporada de Ahora caigo, Barassi respondió que por el momento no hay certezas. Explicó que existen propuestas para el año próximo, pero que el panorama para el año que viene es incierto. “El programa se graba con un poquito de antelación, tengo cine para fin de año y después todavía el 2027 está ahí como dubitativo”, sostuvo.

El conductor enfatizó que, por ahora, su foco está en el presente y que el análisis de nuevas oportunidades se irá dando con el tiempo. “Estamos como más viviendo el presente”, señaló.

¿Barassi emigra a Telefe?

Barassi se refirió a los trascendidos sobre un posible pase a Telefe. Confirmó que mantiene una buena relación personal con Darío Turovelzky, CEO de la emisora, pero negó rotundamente que haya negociaciones formales en marcha. “Siempre hay buenas charlas, buena onda. Pero no vino a ofertarme nada en esta oportunidad”, aclaró.

Barassi reconoció que en el pasado recibió propuestas concretas para sumarse a Telefe, pero indicó que en esta ocasión la situación no pasó del terreno personal. “En otro momento sí hubo ofertas más concretas de formatos para hacer en el canal vecino. Pero en esta oportunidad no vino por ahí”, explicó.

En otro tramo de la charla, Barassi elogió el regreso de Mario Pergolini a la televisión y señaló que su colega merece el Martín Fierro al mejor conductor. “Este año para mí eso lo merece Mario, que volvió a la tele y tenemos que agradecer que un tipo como él haya vuelto”, sostuvo.

Consultado sobre su propio deseo de obtener el galardón, Barassi bromeó sobre sus intentos fallidos y la falta de reconocimiento: “Ya me conté con Ventura. No sé qué más tengo que hacer. Si alguien sabe qué tengo que hacer, por favor, necesito un Martín Fierro”.

El cambio de horario, su malestar con Eltrece

El conductor ya había hecho público su malestar por la situación en julio del año pasado, a través de un posteo en su cuenta de Instagram: “Cambio de horario para el querido ¡Ahora Caigo! que se las banca todas. Volvemos a nuestro típico y clásico horario de las 18:30 hs. Yo agradecido siempre del espacio y oportunidad que me brinda El Trece de estar al aire y permitirnos, junto al trabajo de todo el equipo espectacular que somos, entretener un buen rato a todo aquel que elija vernos”.

“Es cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que ¡Ahora Caigo! demostró ser un producto de calidad y competitivo, jugó de manera muy digna en el prime time y de hecho es siempre fue el programa más visto del canal”, lanzó.