De las aulas al reconocimiento nacional: los libros sanjuaninos de dibujo e ilustración que recibieron la distinción "Sello de Buen Diseño Argentino"

Lo que comenzó como una necesidad dentro de las aulas terminó convirtiéndose en un proyecto editorial con reconocimiento nacional. Hamsterboys Academia, el espacio sanjuanino especializado en ilustración, cómic, manga y animación, recibió el Sello de Buen Diseño Argentino por sus libros educativos, una colección creada para acompañar el aprendizaje del dibujo y la ilustración en distintas etapas de la vida.

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La distinción se enmarca en la 14° edición de la propuesta del Ministerio de Economía de la Nación, que destaca productos argentinos por su calidad, innovación y desarrollo en diseño. La línea editorial de la academia fue seleccionada en la categoría “Productos digitales y comunicación estratégica”, en una convocatoria que reunió 1.559 postulaciones y distinguió a 640 productos.

Para Carlos "Charly" Fernández, ilustrador y director de Hamsterboys Academia, el reconocimiento representa la concreción de un objetivo que perseguían desde hacía varios años. “Es un orgullo tremendo” , expresó en comunicación con DIARIO DE CUYO, al recordar el camino que recorrieron junto a Gisel Alba Tapia y el equipo docente de la academia para desarrollar el material y presentarlo al certamen, siendo junto a dos empresas más los únicos sanjuaninos que aspiraron a la distinción.

El sello abre así una nueva etapa para el proyecto de la academia local, ya que permite incorporar los libros a un circuito de difusión nacional e internacional, con posibilidades de vinculación con otros mercados y espacios de reconocimiento.

La historia de los libros comenzó hace aproximadamente tres años, cuando la cantidad de alumnos de Hamsterboys Academia creció y el material disponible dejó de ser suficiente para cubrir las necesidades de los talleres.

Ante la necesidad de los docentes de contar con bibliografía específica para trabajar contenidos como la figura humana, las paletas cromáticas y otras herramientas fundamentales para aprender a dibujar, se toparon con una realidad que no habían detectado. El mercado muchas veces no contaba con stock disponible, o el existente no reúnia todos los temas previstos en los programas de enseñanza

“Cuando superamos los 100 alumnos, ya no había stock. Entonces decidimos hacer nuestro propio material”, contó Fernández.

Junto con el equipo docente de la academia comenzaron a definir los contenidos, los temarios y los glosarios que integrarían cada publicación. La idea inicial constaba en generar 10 ejemplares que alcanzaran todos los niveles que actualmente están contemplados dentro de la academia. De ese total, se han concretado 7, mientras que el resto están proyectados para desarrollarse en los próximos años.

El proyecto tomó forma gracias a un programa de Mecenazgo del 2024, que permitió financiar los primeros tres libros y cubrir honorarios de ilustración y diseño. Cada ejemplar cuenta con la participación de entre siete y ocho ilustradores, lo que convierte a la colección en un trabajo colaborativo.

La propuesta fue pensada para acompañar diferentes edades y niveles de aprendizaje, desde los más chicos hasta los adolescentes y adultos, con contenidos específicos para cada etapa.

La colección está concebida como una guía de aprendizaje que puede utilizarse tanto en los talleres como de manera autodidacta. El objetivo es que quienes la adquieran puedan seguir los contenidos, consultar las referencias y practicar por su cuenta.

Actualmente los libros se comercializan de manera directa, especialmente durante las ferias del libro a las que invitan a participar a la academia, y también a través de las redes sociales.

El proyecto todavía tiene etapas por completar. Según adelantó Fernández, el equipo trabaja en los próximos títulos para ampliar la colección y cubrir los niveles que aún faltan. Entre los objetivos previstos para el año que viene se encuentran los libros destinados a los más pequeños, los adolescentes y el público adulto, con contenidos específicos de manga y acuarela.

Además, la academia proyecta desarrollar una tienda online que permita ampliar la comercialización de sus publicaciones y abrir la puerta a nuevos proyectos editoriales.

Un reconocimiento que trasciende las aulas sanjuaninas

El Sello de Buen Diseño Argentino busca distinguir y dar visibilidad a productos nacionales que se destacan por la calidad de su diseño, su innovación y su aporte al desarrollo productivo. Entre los aspectos que contempla se encuentran la funcionalidad, la identidad argentina, la adaptación tecnológica y la capacidad de responder a necesidades concretas.

Para Hamsterboys Academia, la distinción significa que un material nacido de la experiencia cotidiana en sus talleres logra trascender el ámbito local y posicionarse en una convocatoria de alcance nacional. La posibilidad de ingresar a circuitos de difusión e intercambio internacional también representa una oportunidad para proyectar la producción editorial más allá de San Juan.

Con este reconocimiento, la academia reafirma su apuesta por la formación artística y la creación de herramientas educativas propias. Una iniciativa que surgió para resolver una dificultad concreta en el aprendizaje de sus alumnos y que hoy encuentra en el diseño argentino una plataforma para seguir creciendo.