De San Juan a Roma: Maximiliano Gili se perfecciona en Avos Project

El talento musical de San Juan vuelve a cruzar fronteras, esta vez de la mano de Maximiliano Gili . El joven pianista local se encuentra actualmente en Italia tras convertirse en el único argentino ganador de una de las cinco becas completas otorgadas por Avos Project , la Escuela Internacional de Música en Roma, creada por el pianista italiano Mario Montore.

Este centro, considerado un punto de encuentro neurálgico para los mejores músicos del mundo, ha abierto sus puertas a Gili tras un riguroso proceso de selección que abarcó a prometedores talentos de Sudamérica. La oportunidad surgió de la visión de Montore, quien buscó estrechar vínculos con el continente. El proceso no fue sencillo: de un total de 136 postulaciones iniciales, Montore preseleccionó a 35 músicos para escucharlos personalmente en sus países de origen. Tras las audiciones en vivo, solo 16 pasaron a la fase final, resultando Gili uno de los cinco beneficiarios de la beca total , que cubre todos los gastos de la academia.

"Hace mucho que Montore va a Latinoamérica y quiso ayudar a los músicos dándoles una oportunidad de hacer un curso intensivo en Italia, donde es muy común ver músicos de distintos países, porque te vas nutriendo de diferentes corrientes o maneras de pensar la música. En Latinoamérica eso es mucho más difícil, porque en general hacés toda tu formación en un mismo lugar", explicó Gili a DIARIO DE CUYO desde la capital italiana.

El vínculo con la academia romana se gestó en 2024, durante una gira de Montore por la provincia. "Él fue a San Juan en 2024 y dijo que al año siguiente haría un concurso. En 2025 lo hizo y hubo más de 110 postulaciones entre Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina", recordó el pianista.

Tras una preselección por video, las audiciones presenciales en Argentina se concentraron en Buenos Aires, Rosario y San Juan. "Fue como una primera clase donde él veía, y luego una segunda clase donde seleccionaba y definía", contó el joven pianista.

GRANDE En sus redes, el M° Montore anunció los ganadores de Avos Project

Avos Project: debut en la capital italiana

“La beca es un curso intensivo de tres meses en música de cámara, pero también estamos teniendo clase de instrumento individual, en mi caso piano, con repertorio para ambas", contó Gili, instalado hace tres semanas en Italia.

El compromiso con el estudio ha sido tal que, hasta el momento, no ha tenido tiempo para recorrer la ciudad. Su mirada está puesta en el estudio y en el ensayo, de cara a su debut. Es que el domingo 29 de marzo, Maximiliano tendrá su primer concierto en Roma. Formará parte de una ambiciosa integral de las obras de Beethoven para música de cámara.

"Tendremos un concierto de la obra para piano y cello de Beethoven. Yo tengo que tocar la Primera Sonata en Fa Mayor, op. 5, junto al cellista italiano Filippo Boldrini", adelantó con entusiasmo.

Este paso por Avos Project representa para el sanjuanino mucho más que un curso; es el puente hacia la escena europea y una validación de la calidad educativa de San Juan.

jaime Maximiliano Gili, ensayando la obra de Beethoven junto al italiano Filippo Boldrini

Un camino de talento y trabajo en la UNSJ

La llegada de Gili a Roma es fruto de una trayectoria destacada en las aulas de la Escuela de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (UNSJ). Bajo la guía del profesor Alberto Trimeliti, el joven ha cosechado importantes galardones. El año pasado, obtuvo el primer premio del Concurso Manuel Rego, lo que le aseguró fechas como solista con las orquestas sinfónicas de Mar del Plata, Olavarría y Tucumán. Además, ganó en dos oportunidades el Concurso Maestro Vicente Costanza de la UNSJ: primero en el nivel Pre universitario, y en 2024, en el nivel Universitario; accediendo a actuar como solista con la Orquesta Sinfónica.