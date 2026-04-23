    • 23 de abril de 2026 - 19:10

    Día Internacional del Libro: mirá la colección gratuita que ofrece UNICEF Argentina

    Se trata de 14 libros infantiles digitales, con historias inspiradoras para leer en familia y fomentar el derecho a la lectura.

    El Día Internacional del Libro vale para acercarse a la propuesta de Unicef Argentina: cuentos digitales gratuitos para los más pequeños.&nbsp;

    El Día Internacional del Libro vale para acercarse a la propuesta de Unicef Argentina: cuentos digitales gratuitos para los más pequeños. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Día Internacional del libro, que se celebra hoy 23 de abril, es una buena oportunidad para recordar el programa especial de UNICEF: “Libros que cuidan”, que permite a las familias acceder de forma totalmente gratuita a una cuidada selección de libros digitales para niños.

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    Esta propuesta busca fomentar el hábito de la lectura desde la infancia, ofreciendo relatos con personajes inspiradores que pueden descargarse directamente para compartir momentos únicos junto a los más pequeños del hogar.

    La organización facilita el acceso a estos contenidos permitiendo que los interesados reciban los ejemplares a través de correo electrónico o WhatsApp. Los cuentos están diseñados para ser leídos en dispositivos móviles o tablets, garantizando que lleguen a cada rincón del país de manera inmediata y sencilla.

    unicef libros acceder

    ¿De qué tratan los libros infantiles?

    La colección está integrada por 14 historias que abordan temáticas que van desde el reconocimiento de derechos hasta aventuras fantásticas que dejan huella.

    El catálogo incluye títulos visualmente atractivos como "Tenemos Derechos", "La familia Michini", "El poder del plato multicolor", "Cuentos de aquí y de allá" y "El lunes conocí a un E.T.", entre otros.

    Con esta campaña, protagonizada por el actor Benjamín Vicuña, se busca que la literatura sea un puente para la imaginación y el aprendizaje en cada casa.

    Para acceder al sitio donde solicitar los libros, hacer click acá

    unicef familia miche
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