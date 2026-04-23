Día Internacional del Libro: mirá la colección gratuita que ofrece UNICEF Argentina

El Día Internacional del libro , que se celebra hoy 23 de abril, es una buena oportunidad para recordar el programa especial de UNICEF: “Libros que cuidan” , que permite a las familias acceder de forma totalmente gratuita a una cuidada selección de libros digitales para niños.

La comunidad musical de San Juan se une para ayudar a Emi Voiro y Matías Inostroza con un festival imperdible

Orquesta Sinfónica de la UNSJ: dos interesantes conciertos para este viernes

Esta propuesta busca fomentar el hábito de la lectura desde la infancia, ofreciendo relatos con personajes inspiradores que pueden descargarse directamente para compartir momentos únicos junto a los más pequeños del hogar.

La organización facilita el acceso a estos contenidos permitiendo que los interesados reciban los ejemplares a través de correo electrónico o WhatsApp. Los cuentos están diseñados para ser leídos en dispositivos móviles o tablets , garantizando que lleguen a cada rincón del país de manera inmediata y sencilla.

¿De qué tratan los libros infantiles?

La colección está integrada por 14 historias que abordan temáticas que van desde el reconocimiento de derechos hasta aventuras fantásticas que dejan huella.

El catálogo incluye títulos visualmente atractivos como "Tenemos Derechos", "La familia Michini", "El poder del plato multicolor", "Cuentos de aquí y de allá" y "El lunes conocí a un E.T.", entre otros.

Con esta campaña, protagonizada por el actor Benjamín Vicuña, se busca que la literatura sea un puente para la imaginación y el aprendizaje en cada casa.

Para acceder al sitio donde solicitar los libros, hacer click acá