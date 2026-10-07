    • 7 de octubre de 2026 - 19:32

    Diego Peretti protagoniza un nuevo thriller argentino que atrapa al espectador

    La película encabeza los estrenos de cine del jueves 8 de octubre. Una propuesta que sorprende y que cosecha buena crítica.

    Diego Peretti protagoniza La Casa, un thriller con sello bien argento.&nbsp;

    Diego Peretti protagoniza La Casa, un thriller con sello bien argento. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La gran pantalla nacional, y en simultáneo la de San Juan, recibirá el jueves un estreno esperado: "La casa". Se trata de un nuevo thriller de factura nacional, protagonizada por Diego Peretti y dirigido por Gustavo Triviño, que combina el drama social contemporáneo con un giro al suspenso más asfixiante.

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    La historia, segundo largometraje del realizador tras una larga ausencia, sigue a Hugo Vaca, un hombre de 57 años que, tras perder su empleo en una multinacional y sufrir múltiples rechazos laborales, se encuentra acorralado por la crisis económica. La desesperación lo empuja a aceptar una propuesta insólita: vender su amplia propiedad a mitad de precio a través de un misterioso grupo de inversores, conservando el derecho a habitarla de por vida. Este punto de partida expone con crudeza la vulnerabilidad frente al desempleo y la especulación inmobiliaria. Pero va más allá.

    A medida que el metraje avanza, el relato transita con habilidad desde el retrato social hacia una comedia incómoda, antes de mutar por completo en un vertiginoso thriller de invasión hogareña. La propuesta, además, está bien empapada de referencias muy argentas y cotidianas, desde el disparador de la trama hasta los sánguches de milanesa.

    "La ficción debe ser una ficción absolutamente creíble", había dicho Peretti en la Televisión Pública, durante la ronda de promo del film.

    Una película que promete

    Tal como trascendió, el trabajo interpretativo de Diego Peretti en la piel de Hugo abandona los registros habituales del actor para sumergirse en una composición sumamente verosímil y desgarradora. Lo acompaña un elenco destacado donde sobresale César Troncoso, quien encarna con maestría la ambigüedad y el misterio latente de los nuevos ocupantes.

    Con un guion original que elude fórmulas previsibles y prioriza la credibilidad por encima del artificio, este filme nacional demuestra la versatilidad de su director, y la pericia de un elenco a la altura de un género que va ganando terreno en la cinematografía argentina.

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