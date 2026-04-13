"Difunta", el nuevo proyecto que estrenará en San Juan busca bailarines: los detalles de la convocatoria que pagará por danzar

La danza cada vez gana más presencia en San Juan con distintas propuestas escénicas que forman parte de la agenda local. Con fecha de estreno prevista para mayo, Agostina González Sevilla, de Sintonía Multiespacio SJ , abrió una convocatoria a artistas sanjuaninos con formación en danza para la puesta en escena. La particularidad de la invitqación es que se trata de una actividad que le pagará a los bailarines sanjuaninos que sean parte.

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“La propuesta es poder llevar adelante una obra de danza, orientada al contemporáneo, lo que no quiere decir que no esté cerrada a la propuesta que alguno de los artistas que se sumen tengan en mente. La intención es que cualquier sanjuanino con conocimiento en danzas puedan participar del encuentro y aportar. No se trata de una audición, sino de una convocatoria abierta, con las propuestas que cada uno tenga como artista”, precisó Agostina en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La obra, cuyo título es “Difunta” , busca rescatar y poner en valor relatos que tienen como protagonistas a mujeres de la historia popular sanjuanina. Así, la danza se combinará con narraciones populares en una propuesta dinámica 100% local.

La convocatoria es vía mail, donde los artistas que deseen ser parte deberán enviar su CV con el detalle de la formación y los proyectos en los que participaron. En torno a los perfiles que se están buscando se armará un elenco integrado por un mínimo de 10 personas, quienes recibirán un pago por su trabajo una vez estrenada la obra. Este detalle no es menor teniendo en cuenta que no hay muchos espacios que ofrezcan un pago a los artistas locales.

Agostina comentó que, tras pasar cuatro años en Buenos Aires, entendió que hay procesos y procesos. Algunos de ellos requieren de un mayor tiempo de creación, construcción e investigación; hay otros que pueden montarse en el corto plazo. Es hacia este último formato en el que basa sus propuestas y proyectos.

Al respecto, explicó: “San Juan necesita más que la Fiesta del Sol. Contamos con muchas salas, muchos teatros y la idea es comenzar a crear algo que se pueda llevar adelante sin que sea una propuesta independiente donde los artistas no cobran nada, ya que San Juan cuenta con muchos interpretes muy talentosos”.

Bajo esa premisa, la intención es desarrollar obras y propuestas escénicas que se puedan montar en el corto plazo, sin necesidad de travesar procesos largos de creación.

Cómo ser parte de la convocatoria de “Difunta”

Los interesados en formar parte deben compartir su curriculum vitae al mail [email protected], con una descripción sobre las disciplinas que se conocen.

Los requisitos para ser parte son: ser mayor de 18 años, contar con conocimiento en danzas y tener disponibilidad para ensayar todos los viernes desde las 18 horas, a partir de este 17 de abril hasta el 15 de mayo.

La fecha de estreno es el próximo 21 de mayo, en el Cine Teatro Municipal.